Luego de que se anunciara la suspensión de la exportación de carne vacuna por 30 días, el presidente Alberto Fernández opinó este martes que "no podemos seguir viendo cómo (el precio de) la carne crece sin ningún justificativo" y dijo que es necesario "poner en orden el mercado interno".



"Ayer le explicaba a los exportadores de carne que se desmadró claramente la situación. Fue una reunión muy correcta, en buen tono, ellos entienden el problema, pero no les gusta la solución, pero les pedí que ayuden a poner en orden el mercado interno para luego volver a abrir", detalló el Presidente en diálogo con Radio 10.



Luego, destacó la necesidad de "poner orden en quiénes exportan (carne) y poner el orden el Mercado de Liniers" porque "no es posible que los exportadores que venden a China vayan" a comprar ahí, dado que entonces "prevalece el precio de la exportación y eso solo ya tergiversa el precio del mercado interno".

.

Además puso el acento en el objetivo de "volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de los argentinos y la de un exportador", al referirse a la decisión de suspender por 30 días la exportación de carne vacuna.

Fernández dijo también que "hay una actitud por parte del empresariado que es realmente incomprensible" en relación al aumento de los precios.



"Yo lo digo una, dos, tres veces pero es como que la prédica cae en saco roto", dijo el presidente en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que agregó: "La mejor solución que me ofrecen es que el Estado cobre menos impuestos".

El Presidente y la deuda con el FMI

En relación al Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que este "debe revisar su propio accionar y debe ayudarnos en ese sentido".



"La gira por Europa fue una gira muy necesaria para reafirmar la posición argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario", destacó el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.