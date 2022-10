El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que "la mejor manera de cumplir con Néstor" Kirchner, el ex presidente de cuyo fallecimiento se cumplen 12 años, es "trayendo dignidad a las familias argentinas".

Al encabezar la entrega de más de 100 viviendas del Programa Reconstruir en el Barrio Lindo, de Almirante Brown, el Presidente afirmó que "cada vez que participo de estos acros digo que no hay momento más grato que pdoer entregarle las llaves de su casa a un argentino, a una argentina, a una familia. Claramente, la certeza de tener un techo da mucha tranquilidad, saca de encima mucha penuria y preocupación y permite proyectar un futuro".

Precisó luego que "con estas casas hemos superado las 61.000 entregadas. Muchas construidas de cero y muchas otras que habían quedado en el abandono al igual que muchas otras obras públicas".

Enseguira, recordó que "de los tres años de gobierno que llevamos, dos nos afectó una pandemia y el tercero nos afectó una guerra. Sin embargo no hemos paralizado nada. to do ha ido progresando y todo ha sido trabajo".

"Se construyeron o estan en construcción otras 70.000 casas con crédidos accesibles para familias argentinas, porque no creemos que estos problemas los pueda resolver el mercado. Por eso desarrollamos el Procrear, que permite, eso. Para algunos estos son números, pero para mí son historias de vida de muchas familias", reflexionó el mandatario.

Fue entonces que recordó que "este es un día singular, proque es la fecha en que Néstor nos dejó, y la mejor forma de cumplir con él es esta, trayendo dignidad a familias argentinas".

De igual modo, destacó que en ese barrio de Almirante Brown "la econimía popular se instaló con todo su esfuerzo para hacer estas casas; acá hay muchas cooperativas que han unido su trabajo".

"Muchos se preguntan '¿y qué hacen los de la economía popular?' hacen estas cosas, estas viviendas", refirió.

También desctacó que esas coperativas están integradas por muchas mujeres, e incluso el proyecto está al ando de una arquitecta.

Reconocimiento al ministro Ferraresi

En otro pasaje de su discurso, Fernández destacó el "empeño y compromiso" en la gestión del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien estaba sentado a su lado y ya anunció que deja el cargo para volver a la intendencia de Avellaneda desde la semana próxima.

"No tengo mejor forma de despedir a Jorge Ferraresi de nuestro gabinete que entregando viviendas", dijo el Presidente, para añadir que "ha sido alguien muy importante en el gabinete que quiere volver a su Avellaneda y yo lo respeto. Ha sido un gran militante, un gran compañero y un extraordinario funcionario".

"Es un gran dirigente, es uno de los nuestros muy valioso, Lo pierdo pero lo ganan los de Avellaneda y tiene mucho para dar".

También elogió a Santiago Maggiotti, el segundo en el ministerio que pasa a estar al frente. "Es otro intendente con mucha experiencia y va aseguir la impronta que jorge le puso a esta gestión", aseguró.

Contra "los profetas del odio"

Finalmente, Alberto se refirió a la actualidad política del país. "Les pido a todos y todas que no nos ganen los profetas del odio y los cultores de la desazon", les dijo a los presentes en el acto.

"Démonos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Éste es el pueblo maravilloso que construye, progresa y piensa solidariamente en otros. Y éste es el Estado que quiere acompañar a ese pueblo a crecer y a desarrollarse", proclamó Fernández.

Agregó para finalizar que "todo esto lo hicimos en el momento más ingrato de la historia y porque no bajamos los brazos. Y lo hicimos unidos y debemos seguir haciendolo unidos. Y si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos"..