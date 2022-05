ENVIADA ESPECIAL

En el segundo piso de la embajada argentina en Francia, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa y Grupo Crónica estuvo allí para consultarlo por los resultados políticos de la gira por Europa. También, habló de la inflación, el futuro de las tarifas eléctricas, si se revisará el acuerdo con el FMI y, la infaltable: la interna del Frente de Todos.

“Me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América Latina en este conflicto. Fuimos categóricos. No tenemos dudas de que Ucrania es víctima de una agresión y tenemos que frenar cuanto antes. Hay un mundo de la periferia, que no es el de los países más poderosos que está sufriendo mucho los efectos de esta guerra. Y yo me veo en la obligación moral y ética de llevar este mensaje a los que son actores”, aseguró en su rol de presidente de la CELAC y tras haber concretado dos reuniones con el presidente Pedro Sanchez de España y el canciller alemán, Olaf Scholz.

El Presidente hizo un repaso de su agenda política en Europa. “Quiero explicar un poco el sentido de esta gira, porque me parece que muchos no lo entendieron. Yo presido la CELAC, una organización que reúne a los países de toda América Latina y el Caribe. Hemos visto con mucha preocupación cómo han evolucionado los problemas en la economía y el mundo global a partir de la guerra”, arrancó en diálogo con la prensa argentina.

.

Luego detalló: “Le pedí al canciller que organicemos estas dos reuniones centrales con el canciller Scholz y el presidente Emmanuel Macron, para poder hablar de lo que está pasando con la invasión rusa a Ucrania. También le pedí que pasáramos por España para poder hablar con Pedro Sánchez y el rey Felipe VI porque siempre fueron nuestros aliados estratégicos en Europa y queríamos conocer su mirada sobre lo que estaba pasando”.

“El conflicto bélico genera consecuencias ya no entre los países en contienda si no globales que para nosotros son muy importantes. Estamos muy preocupados y tenemos que hacer algo para que este conflicto termine cuanto antes. Hacer algo para propiciar el fin de las acciones bélicas rusas y que las partes se sienten y encuentren un entendimiento”, aseguró.

“Nosotros venimos del continente más desigual del mundo y después de la pandemia esa desigualdad aumentó todavía más. Se complicó la situación económica todavía más y la región quedó seriamente en riesgo. Tenemos que actuar para que no se siga profundizando. El riesgo de que la seguridad alimentaria y energética se quiebre es absolutamente real. La Argentina es productora de alimentos y tiene un excedente de gas y puede encontrar una oportunidad en esta situación, pero no me gusta aprovecharme de las guerras. La pandemia se llevó 6 millones de vidas y yo quiero llamar a la reflexión al resto de las naciones. Tenemos derecho a recuperarnos y salir adelante”, afirmó.

.

Además, analizó: “El rey Felipe me expresó la dimensión que puede tener el problema y yo quisiera que no se llegue a eso. Naciones Unidas en el Consejo de seguridad encomendó que se inicien acciones para acercar a las partes y encontrar una solución al conflicto. Y nosotros queremos apoyar firmemente ese planteo. No creemos que este sea un planteo entre Rusia y la OTAN o Ucrania, la dimensión del conflicto adquiere características globales. Y las consecuencias de las acciones que se han tomado repercuten directamente en nuestra vida cotidiana”.

Alberto Fernández, sobre la organización de la gira

“Se organizó con premura y casi sin agenda confirmada, motivados por la preocupación por la guerra y la necesidad de que la voz de América Latina sea oída. El deseo de querer colaborar para encontrar la solución a este conflicto, que excede mucho los límites de los países en pugna. Siendo presidente de la CELAC no me quedo tranquilo. América Central y el Caribe se han visto muy dañadas por el cambio climático. Quiero que el mundo entienda que no hay más espacios para guerras. Es un imperativo moral llamar a la reflexión y pedir terminar con la muerte. El mundo no soporta más eso”, dijo el presidente.

“Y la verdad es que todas las economías pueden complicarse, porque si la solución de los países en crisis es aumentar las tasas, eso solo va a generar una enorme recesión en el mundo y va a complicar mucho más el futuro de nuestras naciones”, vaticinó Alberto Fernández.