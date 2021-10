El presidente Alberto Fernández dijo que "no es justo" que el valor de los alimentos básicos "crezca del modo que crece" y le echó la culpa de ese fenómeno a "un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias".

De esa manera, el mandatario salió a defender el congelamiento de precios por 90 días que dispuso la Secretaría de Comercio Interior y que regirá hasta el 7 de enero próximo.

"La inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos", dijo Fernández durante el acto que se realizó en el club Deportivo Morón para homenajear al expresidente Néstor Kirchner, de cuya desaparición se cumplieron 11 años.

.





Ese alza "no es un problema de emisión monetaria", como dicen los economistas ortodoxos, sino de la "concentración de la producción de alimentos y la fijación de los precios en pocos operadores" del mercado, dijo el jefe de Estado. "Para eso hay que ser firmes, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir, porque no es justo que los precios de alimentos básicos crezcan del modo que crecen cuando los ingresos de los que trabajan no crecen del mismo modo", planteó.



También criticó la postura de la oposición, que está en contra de cualquier procedimiento de regulación de precios y agita el fantasma del desabastecimiento. "Entre los que especulan y los argentinos que tienen hambre, nosotros nos ponemos al lado de los argentinos que tienen hambre", dijo Fernández.

Juan Manzur y el acuerdo de precios

Unas horas antes de ese acto, en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, recibió a gobernadores y ministros de Economía y de Finanzas de casi todas las provincias, con los que firmó un acuerdo por el que cada jurisdicción ratifica su respaldo a la política de precios implementada por el Gobierno nacional y se compromete a acompañar las tareas de fiscalización y control para su cumplimento.

Junto al presidente @alferdez, los ministros @wadodecorrido y @KulfasM, y los secretarios de Comercio Interior, @RobertoFeletti, y de Provincias, @sbatakis firmamos convenios con gobernadores y gobernadoras para garantizar el cumplimiento del acuerdo de precios en todo el país. pic.twitter.com/d8Bto8TGnt — Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 27, 2021

El documento plantea que “es momento de acompañar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para retrotraer los aumentos de precios al 1° de octubre, y establecer hasta el 7 de enero de 2022 la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos indicados”.



Además, señala que “los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico".

"Hay signos muy claros de recuperación económica. Tenemos que evitar que esto se diluya por la especulación y sumar esfuerzos en beneficio de todos los argentinos. Este compromiso con los gobernadores es en pos de prevenir y evitar abusos que tienen que ver con especulaciones infundadas", dijo Manzur tras la reunión.