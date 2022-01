El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos" mientras el Frente de Todos (FdT) esté gobernando. Además, señaló que, en todo caso, el costo de los servicios tendrá que "corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta la capacidad de pago" de la sociedad.



A su vez, en el marco de la exposición que el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó ante los gobernadores del país para explicar el estado de la negociación de la deuda con el FMI, el mandatario afirmó que "todo programa económico en Argentina pasa por la recuperación del salario real".



"No vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido y excesivo", remarcó Fernández, quien a su vez sostuvo que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos en el año venidero ni en los subsiguientes".

"Mientras nosotros estemos gobernando las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso y la capacidad de pago de una sociedad dada en un momento dado", explicó.Asimismo, Fernández aseguró quePor otro lado, el jefe de Estado planteó quepor lo que -dijo- " los ingresos de los que trabajan tienen que superar el ritmo inflacionario"."Venimos de una pérdida de 20 puntos en los 4 años precedentes y tenemos que recuperar el salario real cuanto antes, del mejor modo, porque eso hace también al mejoramiento del consumo interno que mueve más del 70% del PBI", indicó el mandatario.