En Santa Cruz, Río Gallegos, donde nació Néstor Kirchner, se escuchó este lunes la primera alocución de Alberto Fernández como precandidato a presidente en la fórmula que acompaña Cristina Fernández de Kirchner de cara a las PASO del 13 de agosto.

“Me encanta la consigna ´vamos a volver´, pero la clave es para qué vamos a volver y la respuesta es que vamos a volver para ser mejores”, aseguró. Primero se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner, hermana del ex presidente, y con todo su gabinete. Luego compartió una serie de actividades con el Partido Justicialista local.

Con todas y todos #HayFuturo: juntos vamos a devolverle la dignidad a nuestro pueblo, sumando experiencias y visiones diferentes. Sé parte: https://t.co/sNq8i5j6zB pic.twitter.com/LGm6NEqElU — Alberto Fernández (@alferdez) 21 de mayo de 2019

Allí participó de una charla en la que resaltó: “Quiero que nos juntemos para construir el país que se ha destruido. Salgamos a convocar a todos, olvidémonos del tiempo en que cada uno tiraba para su lado”. Al igual que otros candidatos del peronismo, Fernández se refirió ayer a la grieta.

“No hay grieta, hemos jugado al juego de la silla. Es un juego perverso, porque cuando uno tira hay una fuerza que lo resiste. Y el resultado es que siempre estamos en el mismo lugar”, indicó. Con una serie de anécdotas sobre su época como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y la etapa previa la llegada al gobierno con el 22% de los votos, Fernández comparó aquella situación con la actual.

En ese momento, valoró el papel de Eduardo Duhalde a la hora de salir de la crisis: “Hay que reconocerlo, Duhalde apagó el incendio, a nosotros nos quedaron las cenizas. Pero después pusimos las cosas de pie e hicimos un enorme trabajo de reconstrucción”. A diferencia de la situación actual, “teníamos ventajas -continuó-. Por ejemplo, no había la inflación de hoy ni el déficit fiscal de hoy. Porque los intereses de la deuda, que quede claro, es déficit del Estado. Si el FMI no nos hubiese socorrido, hoy estaríamos en default”.

Cómo salir



El ex jefe de Gabinete del kircherismo sostuvo que “nuestro espíritu es cumplir con la deuda. Pero necesitamos dólares para pagar y para eso necesitamos crecer, produciendo y exportando” Reconoció que “con el Fondo las posibilidades de quita son muy bajas hoy, por eso tenemos que usar el ingenio para resolver el problema. A este problema yo ya entré y salí. Sé cómo hacerlo al igual que todos los que estuvieron con nosotros en esos años”, en referencia al acuerdo de reestructuración de deuda con quita sellado con el FMI en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Este momento es penoso, no es el momento final, las crisis pueden ser oportunidades. Para salir, hay que mirar lo que hicimos”, subrayó. Pero también “debemos ser mejores que lo que fuimos. Venimos de perder tres elecciones seguidas, hay algo que no hicimos bien y no se puede repetir”. “Ser mejores que Macri -aclaró- no cuesta nada”.