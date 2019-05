El precandidato presidencial Alberto Fernández habló sobre la sorpresiva fórmula anunciada por Cristina Fernández de Kirchner y detalló cómo fue que la senadora le presentó la propuesta.



El ex funcionario kirchnerista contó que Cristina le ofreció ocupar la candidatura el último miércoles porque "el país no necesita a alguien que divida, sino a alguien que sume".

"Me llamó a la facultad y me dijo que me quería ver. A la tarde, nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Desde ese momento que acepté, me llamó todo el mundo. Desde Marcelo Tinelli hasta todos lo que te puedas imaginar", agregó Fernández en diálogo con FM Rock & Pop.

Este sábado por la mañana, la senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció en un mensaje grabado que difundió por redes sociales que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández como postulante a presidente.