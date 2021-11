Alberto Fernández continúa en Europa en el marco de una gira presidencial que lo tuvo, en primer lugar, en la ciudad escocesa de Edimburgo para la cumbre del G-20 . En un diálogo exclusivo con medios de la prensa argentina que lo acompañaron, manifestó en qué etapa está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y resultados fueron las misiones que se planteó ante el encuentro con sus pares.

" Vinimos con un planteo sobre llamar la atención de lo que está pasando en el mundo. El mundo de las postpandemia es un mundo sufriente, donde hay muchos países clausurados, muchos otros en crisis. Tenemos que llamar la atención sobre los problemas de financiamiento de los países, entre ellos la Argentina ", comenzó el presidente.

Con respecto a las negociaciones sobre el pago de la deuda, Fernández aseguró que el objetivo es conseguir un plan de pago que se pueda cumplir. " Es evidente que Argentina no puede pagar su deuda. Estamos trabajando para que podamos encontrar un acuerdo que sea sostenible. Esto quiere decir que no postergue el crecimiento y el desarrollo de la Argentina y que no nos imponga un ajuste que nos cueste socialmente y que el país lo puede cumplir a tiempo . Está claro que lo que firmó Macri es un acuerdo imposible de cumplir. Está claro que ese fue un acuerdo, de un plan que propuso el Fondo y que en su primera revisión demostró su fracaso ".

La reunión de Alberto Fernández con Kristalina Georgieva

Por otra parte, analizó el papel de otros países en la negociación. " Llevo desde el primer día un trabajo laborioso con toda Europa. En este encuentro con Angela Merkel (Alemania), con Emmanuel Macron (Francia), con Pedro Sánchez (España) y los comisionados europeos, tienen todos el mismo sentido que es primero agradecer y seguir buscando ese apoyo que hasta aquí siempre hemos conseguido de ellos, para tratar de resolver el problema de la deuda con un sentido razonable ".

"Lo que hemos logrado hoy es que el G-20 entienda el planteo argentino, no solo proponga fondos para la resiliencia de la pandemia para los países de renta baja y media que era nuestro reclamo; porque los países de renta media contienen el 60% de la pobreza en el mundo; sino que también se le planteó la necesidad de seguir trabajando en la resolución de los sobrecargos ".

El presidente @alferdez llega a Escocia para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático @COP26. pic.twitter.com/rCiY17ca7o — Casa Rosada (@CasaRosada) October 31, 2021

El pasado sábado, el primer mandatario mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva y aseguró que continúan los diálogos. " La negociación va avanzando con las dificultades que supone porque hay muchos intereses en pugna. También es cierto que hay un mundo financiero que ha demostrado el fracaso y que se resiste a cambiar, aceptar la crisis que ha generado ", sentenció.