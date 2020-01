Por Roberto Di Sandro

El Decano

72 años de la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Expectativas favorables

Ciertas medidas están dando frutos a favor de la gente. Como se esperaba, el presidente Alberto Fernández lanzó una serie de disposiciones que dan crédito a lo prometido: aumentar sueldos, congelar tarifas, iniciar nuevos emprendimientos con las pymes y recobrar, de a poco, muy de a poco, el poder adquisitivo de la población. “Hay mucho por hacer”, dijo hace horas el propio primer mandatario en algunos contactos radiales que mantiene semanalmente y lo reafirmó más tarde el jefe de Gabinete al anunciar incrementos en los sueldos. No obstante, hay ciertos productos que no bajan.

A pesar de las arengas que hace el gobierno en todos sus espacios, la especulación, los remarcadores y aquellos especuladores que siguen en vigencia crean un problema al bolsillo de la gente, que reclama ante las autoridades. Estas ya están tomando el toro por las astas y se anticipan decisiones de una dureza definida. Por ejemplo, poner en práctica la Ley de Abastecimiento que Juan Domingo Perón aplicó hace muchos años, pero lo hizo con firmeza para defender a los más necesitados. Justamente el presidente de la Nación dijo el otro día, ante casi la totalidad de los empresarios y gremialistas, que no fueran desmedidos en sus decisiones. Al patrón, que no se le vaya la mano en los precios y “gane un poco menos” y al dirigente sindical, “que no se exceda en sus reclamos”.

Justamente esta apreciación se produjo al día después de que Crónica publicara aquel primer encuentro, hace más de setenta años, con representantes del capital y el trabajo. Sin duda, el presidente Fernández recordó aquel momento o lo leyó en la amplia documentación que posee sobre el nacimiento del peronismo. Cuando registramos el domingo anterior esas frases de Perón, lo hicimos con pleno conocimiento de haberlas escuchado en persona, porque los periodistas estuvimos presentes en ese encuentro que hace más de setenta años, repetimos, se produjo en el Salón Blanco del edificio del poder.

Este escriba es testigo preciso de hechos concretos. La Iglesia envió un mensaje que tiene un contenido de plena humanidad: antes de negociar con créditos del FMI, “primero debe eliminarse el hambre del pueblo”. Enseguida, detalles y otros datos de hechos que han sucedido en estos días del nuevo gobierno que encabeza Alberto Fernández.

Privilegiar lo social

La Iglesia envió una nota bien amplia, clara y transparente de lo que pasa en el país en el terreno social. El titular de la Comisión Episcopal Pastoral, Jorge Lugones, alude a que otra vez “debe pagarse con el hambre de millones una deuda externa”. Inmediatamente refleja que “sólo con un programa social de envergadura basado en la producción y la economía social” se logrará la tranquilidad del pueblo y reitera una serie de conceptos que en estos momentos son evaluados, en forma casi excluyente, por el Presidente y todo el gabinete.

Crónica pudo saber que el mandatario dio instrucciones “a todos”, sin excepción -la referencia es a todos los funcionarios de gobierno-, de analizar en diferentes sectores la presentación de la Iglesia para dar una respuesta “acorde con las circunstancias y siempre en defensa de la gente”. Ya se habló del tema hace un tiempo, cuando el mandatario se encontró con los prelados y ahora ha tenido un puente de comunicación con estos que da motivo a consultar “medida tras medida” en torno de la situación social.

¿Dónde está el Presidente?

En Breves y Sabrosas Crónica muestra todo. Con respeto y sin excepciones, aparecen hechos que son reales y otros que sorprenden hasta la médula. Así es la Argentina de hoy.

Este caso, por ejemplo, es real, pero también tiene sus ribetes de zozobra, al principio, y finalmente, de humor, según se lo tome. Hace algunos días, el presidente Fernández desapareció de la Rosada. Creó un clima de angustia en todo el mundo que advertía su ausencia. Después de un largo rato, apareció. Hubo un gran respiro de alivio. Qué ocurrió: al jefe máximo le gusta salir a dar una vuelta con su automóvil. Él maneja y, bueno, “quiso darse el gusto”, dijo alguien. Se lo dio, pero claro que, tras cierto humor de su entorno, algunos recordaron que “está el protocolo”. Y ese espacio tiene un solo objetivo: custodiarlo, porque es una regla. Bueno... fue un ratito y nada más.

Hay más: el ex presidente quiere ser diputado por la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri así lo dijo y se lanzará a la campaña en marzo. Ahora está de vacaciones, muy cómodo, en el Sur, pero su oficina de Vicente López trabaja a pleno para buscar apoyo donde sea. En la Casa Rosada se escuchó un comentario: “Que lo lleve a Pichetto”. Hubo muchas risas.

Otro tema: están analizando el lanzamiento de un nuevo peso. La nueva moneda llevará héroes de nuestra patria y eliminará ciertos animales que dispuso insertar el gobierno anterior. Ahora se verá cómo se valoriza el peso en relación con el euro, el dólar y el oro. Alguien gracioso ya le puso un apodo un poco desagradable, pero sin duda que coincide. Véalo usted mismo: P.E.D.O. Se lo vamos a deletrear: P de Peso; E de Euro; D de dólar; O de Oro. No me mire así, viejo...

Está por salir la nueva cámara de comandantes del Estado Mayor Conjunto: uno de Ejército, otro de Marina y un tercero de la Fuerza Aérea. Los postulantes están a la firma del Presidente y quizás la semana que comienza mañana ya estén listos para difundirlos.

El doctor Francisco Meritello es el nuevo secretario de Medios. Habló largamente con el Presidente hace horas y se explayó sobre los planes que tiene previsto, siguiendo instrucciones del jefe de Estado en lo que hace a la tarea inmediata en ese importante sector oficial de la información.

Hay cierto alivio, pero existen chicanas que rompen la honestidad que se desea tener, o por lo menos iniciar de una vez por todas, en los precios de artículos necesarios. El gobierno resolvió congelar los valores, pero ¿a qué punto? Porque, para cuando lo hizo -ocurrió hace pocas horas-, los incrementos ya superan todo lo previsto. Si es así, la plata sigue sin alcanzar. Está claro. El gobierno debe tomar muy en cuenta esto y enviar inspectores a las góndolas de inmediato. No esperar a que salga la ley. Rapidez, señores.

Tarea silenciosa y precisa es la que desarrolla el secretario de Políticas Estratégicas, Gustavo Beliz. Atiende audiencias sin parar y proyecta ideas que luego son analizadas por el jefe de Estado. Nada de declaraciones, por el momento, pero siempre con un trato muy cálido hacia los periodistas que lo ven pasar cuando va a las reuniones de gabinete. Fue la última de este segmento.

Con todos

El Presidente resolvió reunirse “con todos”. Esta decisión incluye a los diferentes sectores de la población que están representados. “Nadie quedará afuera”, ha dicho el mandatario en sus habituales charlas con visitantes en la Casa Rosada. Además, hay una agenda que incluye viajes permanentes al interior del país, pero incluyendo al gabinete “en pleno”, porque la propuesta del jefe de Estado tiene un solo objetivo: informar “de visu” a los gobernadores, intendentes y diferentes áreas de todas las regiones acerca de las medidas que se adoptan y que no sólo deben conocerse desde la Capital Federal, “sino también desde las mismas provincias donde se encuentre el gobierno en tu totalidad”. Es un estilo que comenzará a ponerse en vigencia en cualquier momento de enero, el primer mes del 2020.

Algo más: otra agenda en preparación se refiere a los viajes al exterior. Precisamente, hace pocas horas el canciller Felipe Solá estuvo conversando con el mandatario en la Casa Rosada, hasta bien entrada la noche, para analizar no sólo este programa de viajes, sino también hechos que conspiran contra la paz en el mundo, como el que se produjo hace horas en Bagdad, donde mataron a un jefe máximo del ejército iraní por orden del presidente estadounidense, Donald Trump. Hasta dentro de siete días y buena semana.