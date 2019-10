El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo este viernes que "las mujeres son protagonistas en este tiempo" y afirmó que si gana las elecciones creará "un ministerio de la Mujer, de la igualdad de género, de respeto de la diversidad", en un encuentro realizado frente a más de 800 alumnos y alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires junto al ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica.



"Argentina necesita entrar rápidamente al Siglo XXI. Vamos a abrirle las puertas a las mujeres para que a la par de los hombres hagan la Argentina que nos merecemos", expresó en el colegio porteño situado en la calle Bolívar al 263.

Agregó que "el país está en una situación difícil" y afirmó que "es un país difícil por como queda la situación económica, absolutamente endeudada, con un futuro complicado. Sin embargo uno tiene la certeza que podemos cambiar las cosas, porque muchas veces nos caímos, pero muchas nos levantamos".

Luego, destacó la importancia de invertir en la educación y subrayó el rol de las universidades públicas "para apostar al futuro". Además, apuntó contra el presidente Mauricio Macri y expresó: "Piensa que unos tienen la suerte de estudiar en la educación privada y otros la desgracia de caer en la educación pública. Probablemente no lo sepa, pero la universidad pública dio 5 premios Nóbel y dio muchos presidentes argentinos. La educación pública es lo que nos hizo distintos en el mundo".



Dijo, además, que la Argentina no tiene una suerte de problema recurrente que la hace caer en crisis cíclicas: "Aunque nos quieren hacer creer que parece que genéticamente somos un país decidido a chocar siempre con la misma piedra, no es que chocamos con la misma piedra es que cada tanto los mismo toman el poder y hacen con la Argentina lo que estos tipo hacen: endeudamiento, empresas que cierran, desempleo, hambre"



Por su parte, Mujica destacó la capacidad del país para salir de la crisis. "No sé el rumbo que va a tener la Argentina, sé que va a salir de la angustia que tiene. Ha salido mil veces. Es un país riquísimo y, tal vez, su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene", afirmó.

Además, instó a los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires a "pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico". Asimismo, auguró que "la Argentina va a salir de la angustia que tiene".