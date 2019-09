El candidato presidencial Alberto Fernández contó en la mañana de este lunes, que compartió una "muy buena" charla, "a solas, de casi dos horas" con Juan Schiaretti y que, en ese marco, el gobernador de Córdoba le dio "la certeza" de que, si llega a transformarse en el próximo mandatario, "va a estar acompañando" la gestión del Frente de Todos.

"Me dijo muchas veces que tenga la certeza de que iba a estar acompañándome si yo ganaba", relató Fernández e insistió que no necesita los votos de Schiaretti ni de ningún otro gobernador rumbo a los comicios generales: "Sigo creyendo que a Schiaretti no lo necesito, pero necesito yo convencer a los cordobeses...Lo que necesito es ganarme los votos por mi mismo, porque la gente confía en mí".

En este sentido, dijo que "desde ese punto de vista" era que le "preocupaba la posición" de Schiaretti porque "parecía darle lo mismo el país del presidente Mauricio Macri que el que uno propone".

Al participar el domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba de una misa con motivo del primer aniversario del fallecimiento del dirigente peronista y tres veces gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota, Fernández, especialmente invitado por la familia del fallecido dirigente, había dicho que no necesitaba del respaldo de Schiaretti para ganar los comicios.

Sobre este punto, en una entrevista que brindó en la radio AM990, aclaró que "no" necesita "ni de Schiaretti ni de ningún otro gobernador" porque precisa ganarse los votos de cara a octubre por sí mismo "porque los ciudadanos son libres y no votan lo que alguien les manda a votar".

"Lo que sí necesito, y por eso la importancia que le doy a los gobernadores, son gobernadores comprometidos con un modelo de país que tenemos que construir entre todos. Dese ese lugar, entonces, desde ese punto de vista, es que me preocupaba la posición de Schiaretti porque parecía darle lo mismo el país de Macri que el que uno propone", explicó.

No obstante, contó que, después de eso, se encontró con el mandatario cordobés y charlaron "durante casi dos horas a solas". "Fue una muy buena charla, como cada vez que me encuentro con él. Tenemos una mirada muy parecida sobre lo que le pasa a la Argentina y sobre lo que hay que hacer. Me dijo muchas veces que tenga la certeza de que iba a estar acompañándome si yo ganaba", aseveró el candidato presidencial del Frente de Todos.

En este sentido, dijo que "la mayor tranquilidad" que le quedó, fruto de esa conversación, fue "saber que, si finalmente la Argentina decide que sea el próximo presidente, voy contar con Córdoba, que es una provincia muy importante". "Su gobernación va a sintonizar con nosotros en ese proyecto de país que yo propongo", remarcó Alberto quien dijo sentir "un gran respeto" por Schiaretti.

De hecho, sostuvo que el mandatario cordobés no sólo tiene "un diagnóstico muy parecido" al suyo en cuanto a la situación del país sino que, además, estuvo "muy de acuerdo con hacer un consenso de 180 días para ordenar la economía".

"Me dio toda la impresión de que tiene un diagnóstico muy parecido al mío y que comparte los planes que estoy planteando", subrayó Fernández, quien como parte de su agenda se reunirá este lunes con empresarios en la capital provincial y brindará una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.