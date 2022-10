El presidente Alberto Fernández aseguró que no va a quedarse "callado" ante las agresiones contra su "decencia", en referencia a las acusaciones que un participante del reality Gran Hermano realizó en ese programa vinculándolo con un hecho de corrupción, y ratificó que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti "dijo exactamente" lo que él piensa.



"La vocera dijo exactamente lo que yo creo, con lo cual terminen con esa discusión", sostuvo el jefe de Estado en declaraciones al canal de noticias C5N luego de que la portavoz publicara un hilo de Twitter donde afirmó que el Presidente "a lo largo de su trayectoria pública nunca se vio involucrado en hechos de corrupción".



En este contexto, al ser consultado sobre las acusaciones del participante Walter Santiago, alias “Alfa”, Fernández ratificó que "es una persona honrada" que "nunca ha participado de ningún hecho de corrupción" y a quien nunca se le ha "cuestionado su decencia".

"La verdad que lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo porque están poniendo en tela de juicio la honestidad del Presidente de la Nación, porque soy una persona honesta. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver", dijo.

El Presidente se refirió a las acusaciones luego de inaugurar una nueva planta de electrodomésticos en Pilar.

Así se expresó el mandatario en el marco de la inauguración de la nueva planta de la empresa de electrodomésticos Whirlpool, en el municipio bonaerense de Pilar, donde habló de distintos temas de la actualidad política y social.

Durante el acto, estuvo acompañado por el embajador Daniel Scioli, los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, y Comercio, Matías Tombolini; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, Augusto Costa; y el intendente local, Federico Achával, entre otros funcionarios.

El Presidente también habló de Revolución Federal y el atentado a Cristina

En ese escenario, el Presidente también se pronunció sobre la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió que se "investigue a fondo quiénes llevaron adelante y estuvieron detrás" del atentado.

“Creo que es imperioso que eso se investigue, si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de semejantes cosas como atentar contra la Vicepresidenta, tirar antorchas a la Casa Rosada y que insultan a funcionarios por la calle", reclamó el mandatario y planteó que "hay que aclararle que hay un capítulo del Código Penal que se llama delitos contra el orden constitucional y la vida democrática”.

Finalmente, sobre el accionar de Revolución Federal comentó que atenta "contra la vida democrática". "También es atentar contra el orden constitucional. Me parece que es imperioso que se investigue y, si finalmente tuvo algo que ver con los que atentaron contra Cristina, la gravedad es mucho mayor”, concluyó.