El presidente Alberto Fernández aseguró que "mientras la pandemia dure" hará "todos los esfuerzos fiscales para que la gente no sufra", a la vez precisó que "no está confirmado" el pago de un cuarto desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE).

"El problema del IFE es que a los destinatarios hay que estar buscándolos con lupa porque son personas que no estaban registradas por la economía", explicó esta mañana el Presidente durante una entrevista en Radio Con Vos al ser consultado sobre el pago del bono de 10 mil pesos dirigido familias cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia de coronavirus.

.

Respecto a la periocidad de los desembolsos, uno cada dos meses, Fernández reconoció que se trató de "un problema puramente burocrático". "Cada IFE que hubo fue cobrado por más personas y eso lo complicó. Eso fue un error burocrático nuestro", sostuvo en mandatario.

Al aventurar sobre la posibilidad de un retroactivo a quienes no haya cobrado las primeras tandas del IFE, el Presidente aseguró que "eso hay que estudiarlo" y que si bien "todavía no está confirmado" un cuarto pago, remarcó "mientras la pandemia dure y la gente lo necesite, voy a hacer todo el esfuerzo fiscal para la gente que no sufre".

"El IFE es un hecho nuevo en la economía argentina porque consistió en ir a buscar a los que la economía no registraba. La enseñanza más dolorosa que dejó la pandemia fue esa: darme cuenta que hay 9 millones de argentinos que la Argentina no registraba", concluyó Fernández.