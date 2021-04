El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el lanzamiento del programa para la construcción de 4.000 paradas de colectivos con dispositivos de seguridad en 43 municipios bonaerenses. Así lo hizo en un acto en la localidad de Merlo, donde recordó al fallecido ministro de Transporte Mario Meoni como un funcionario que "quería una Argentina unida".

"Paradas Seguras tiene que ver con su obsesión por la seguridad en la provincia de Buenos Aires", afirmó el jefe de Estado sobre el programa que incluye cámaras y botón de pánico en las paradas de colectivos, del que Meoni fue su impulsor.

En su primer acto oficial desde la muerte del ministro de Transporte, Alberto Fernández, junto a integrantes del gabinete nacional, del gobernador Axel Kicillof, intendentes y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, recordaron a Meoni con mensajes y un video homenaje que sintetizó su trayectoria.

Meoni "quería una Argentina unida en la pluralidad", remarcó Fernández, tras evocar que lo conoció cuando el fallecido funcionario asumía su primer mandato en la intendencia de Junín e integraba el radicalismo, a lo que agregó que desde ese momento forjaron una buena relación.

"Ninguna coyuntura política nos autoriza a no valorar la salud de los argentinos. Mario (Meoni) nos deja la enseñanza de cuanto vale la vida, no podemos exponernos a perder mas vidas", insistió el Presidente. Y luego agregó: "Olvidémonos por un rato de las diferencias y, como en una orquesta, que cada un toque su instrumento. Toquemos una sinfonía y que cada uno toque la nota en el momento adecuado".

Para Alberto Fernández, "ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida o la salud". Y repitió que la muerte trágica de Meoni, referenciado en el Frente Renovador, no debería hacer entender "que la vida vale mucho, es lo mejor que tenemos" y "no se recupera, como no podemos recuperarlo a Mario".

"Nos dejó un hueco dificilísimo de llenar, eso pasa con cada argentino que se muere en la pandemia", sintetizó el Jefe del Estado.

También consideró que "son tiempos muy difíciles que no se resuelven haciendo política" y recordó que "podemos ser la causa de la muerte de otros o ir a buscar nuestra propia muerte" en medio de la segunda ola de coronavirus.

El Presidente hizo estas declaraciones al lanzar en Merlo la construcción de 4.000 paradas de colectivos con dispositivos de seguridad en 43 municipios bonaerenses, parte del Programa "Paradas Seguras".

El mandatario fue recibido en el Parque de la Unidad Nacional por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

De la actividad participó también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, muy cercanos a Meoni, entre otros funcionarios e intendentes del conurbano.