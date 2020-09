El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que la Argentina es "una sola", que "no hay argentinos de primera o de segunda" o un país "central o periférico" y convocó a "dejar de lado los debates estériles" para solucionar los problemas que aquejan a los argentinos.



El jefe de Estado sostuvo que, si "una vez por todas dejamos de lado lo que nos divide", si no convirtiéramos cada problema que tenemos "en un problema político" y si se dieran cuenta que este virus que "ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual", tendríamos mejores oportunidades de combatirlo y "tener la Argentina que merecemos".

"Construimos un país que centralizó la riqueza en la zona más cercana al puerto porque una generación creyó que ese era el epicentro y así se fue concentrando riqueza en esa Ciudad (de Buenos Aires)", graficó el mandatario sobre la necesidad de federalizar los recursos nacionales para lograr un desarrollo equitativo.

.



En ese marco, agregó: "No le echo la culpa a otros, tenemos que pensar si es una Argentina justa que le sirve a todos los argentinos o a unos pocos. Estoy convencido que (esa) no es una Argentina que le sirva a los argentinos".

Alberto Fernández en Entre Ríos