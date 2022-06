El presidente Alberto Fernández arribó a las 11.37 (7.37 hora local) a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la IX Cumbre de las Américas, evento al que llevará su mensaje como mandatario nacional y como titular pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y que cuenta con la cobertura exclusiva de una enviada de cronica.com.ar.



El jefe de Estado y su comitiva habían partido el martes a las 23.34 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por la tarde de este miércoles, a las 17.15 hora de Argentina, se prevé que Fernández realice su primera actividad oficial al mantener una reunión con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin.

La llegada del avión que transportó a la comitiva argentina a Estados Unidos (Crónica/Enviada especial).



A las 19, los jefes de Estado participantes serán recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden y su esposa, Jill Biden, y momentos después se llevará a cabo la foto oficial, en tanto a las 21, el Presidente participará de la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas.



Fernández viajó acompañado por la Primera Dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

.

También forman parte de la comitiva oficial el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; su par de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, además del jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos, y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández



Fernández intervendrá, este jueves a las 19.10 de Argentina, en la cumbre en calidad de titular de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y expresará la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones, esto último a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a esta Cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba.



"Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", había subrayado antes de viajar.

El auto que trasladó a Alberto Fernández tras su llegada a Los Ángeles (Crónica/Enviada especial).

Cafiero, el primero con actividad oficial

El canciller Santiago Cafiero participará este miércoles a las 13.30 en Los Ángeles de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la IX Cumbre de las Américas, para ultimar sobre detalles de los documentos que firmarán luego los jefes de Estado en el encuentro.



La reunión forma parte de la IX Cumbre de las Américas que se desarrollará hasta el viernes próximo en Estados Unidos. El encuentro será presidido por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

.

"Los cancilleres debatirán sobre los cinco Proyectos de Compromiso Político propuestos por el país anfitrión: Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática; Nuestro futuro verde y sostenible; Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas; Programa Regional para la Transformación Digital; y Acelerando la Transición hacia la Energía Limpia", informó la Cancillería argentina en un comunicado.



Por otra parte, se han sumado dos iniciativas adicionales, el "Proyecto de Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección", y el "Proyecto de Declaración de la IX Cumbre de las Américas sobre Buenas Prácticas Regulatorias".