El presidente de la nación, Alberto Fernández, llegó pasadas las 9 de este domingo a la Universidad Católica de la zona de Puerto Madero, para emitir su voto en estas elecciones legislativas en la mesa 69 de dicho establecimiento.

Junto a la primera dama, Fabiola Yañez (quien votó en la mesa 66), se hizo presente en las instalaciones de la UCA para emitir su voto, y en apenas segundos, terminó con su obligación y partió rumbo a la residencia de Olivos.

Al salir de la Universidad, Fernández dijo que "venimos de emitir nuestro voto, un día de democracia siempre lo celebro, soy hombre de estado de derecho y un hombre de la democracia, por lo tanto cada día que la Argentina vota, es un día valioso, gracias a dios viene bien el tiempo y está todo transcurriendo en tranquilidad, que es lo que más nos importa, y lo que más les pedimos a los argentinos es que vayan a votar y se exprese para que podamos construir el país que se queremos y ese es el objetivo. Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese y que lo haga con todas sus fuerzas y con convicción y a la noche discutiremos que ha hecho".

Alberto Fernández votó en la UCA.

En cuanto a qué hará tras emitir su sufragio, el presidente argumentó que "la rutina es que me voy a tomar un cafe ahora con Leandro (Santoro), nos vamos con Fabiola (Yañez) y algunos compañeros más y después tengo trabajo en Olivos y después veremos como evoluciona el día, mañana es lunes y la Argentina continúa, a seguir trabajando para construir el país que hace falta que construyamos".

Alberto Fernández: diálogo con la oposición

Mucho se habló sobre la relación que el gobierno mantiene con la oposición, y en este tema, Fernández fue claro y opinó que "siempre hemos tenido el diálogo abierto, en este momento el Congreso tiene 5 o 6 leyes que son producto del trabajo de Consejo Económico y Social, el diálogo no es nuestro probema, siempre está abierto, no somos nosotros los que no queremos el diálogo, pero no puedo hablar mucho por la veda electoral".

"Estoy bien y con ganas de que este dÍa transcurra con esperanza, y mañana a seguir gobernando y hacer lo que tenemos que hacer para que el país esté de pie. Vamos a pasarlo en familia, seguramente vendrán colaboradores, como Santiago Cafiero, Martín Guzmán con los que hablaremos para seguir de cerca este día y estar en contacto con los del Frente de Todos", agregó el presidente.

