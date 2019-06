Alberto Fernández se refirió a la lucha del Gobierno Nacional contra el narcotráfico y a las leyes sobre el consumo de estupefacientes, y consideró no sólo "un fracaso" la "guerra contra la droga" sino que propuso "revisar" la legislación para no condenar a los usuarios de narcóticos.



"Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico, pero no hemos resuelto las adicciones, que tienen distintos niveles. Algunas son más dañinas para la salud humana, pero otras son menos nocivas que el tabaco y circulan entre nosotros. Ahí tenemos que dar una respuesta sensata", subrayó.



"No tenemos que perseguir a los fumadores de porro", agregó el precandidato a presidente del Frente de Todos, quien comparte fórmula con Cristina Fernández de Kirchner como vice, y destacó que "la solución es actuar con sensatez".



"Percibiendo el tema así, creamos un mercado negro perfecto para los narcotraficantes, que arruina la vida al pequeño consumidor", evaluó Fernández en diálogo con Radio Con Vos.



"Esto hay que revisarlo. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. No hablo de drogas duras o artificiales. Hablo puntualmente de la marihuana. Cuando uno revisa, lo único que hay que corroborar es el fracaso de la guerra contra la droga", concluyó.