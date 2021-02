El presidente Alberto Fernández y los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias se comprometieron a analizar la estructura de costos en las distintas cadenas del sector. El objetivo es asegurar el acceso a los alimentos por parte de la población, sin recurrir a subas de retenciones a las exportaciones agrícolas ni otros instrumentos de esa naturaleza.



Durante el encuentro, el Jefe de Estado ratificó su "voluntad de diálogo para resolver el problema", además de ratificar que no implementará medidas como subas en retenciones o cupos para la exportación. Así lo afirmó tras la reunión Luis Basterra, ministro de Agricultura.

“Hubo acuerdo en explorar todas las posibilidades que permitan que la población pueda acceder a alimentos de manera accesible. Lo más importante fue la excelente predisposición de todos. El Presidente propone que se alcance un acuerdo. No tiene la voluntad de aplicar retenciones”, refirió Basterra.

El encuentro duró una hora y media. Por el sector agropecuario participaron los titulares de Coninagro, Carlos Iannizzotto; de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompañados por los vicepresidentes de cada entidad.

“Le explicamos claramente al Presidente que el sector productivo tiene un componente mínimo en la composición del precio de góndola. Quedan conversaciones para trabajar con toda la cadena, corregir distorsiones”, dijo Achetoni al salir de la Casa de Gobierno.

En particular, Fernández mostró su preocupación por los precios del maíz y del trigo y pidió a los ruralistas que "entre todos se encuentre la posibilidad de que los precios no se distorsionen o generen inflación y que no repercutan sobre el conjunto de la sociedad argentina", según la versión del ministro.