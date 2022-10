A casi ocho meses de iniciada la guerra en Ucrania, Europa occidental exhibe por primera vez en años índices inflacionarios al alza y está al borde de una crisis energética por faltante de gas natural. En ese marco, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prepara con aliados de la región una Mesa por la Paz en la que se sienten a negociar las partes, incluída la Federación Rusa. Alberto Fernández, en su doble rol de presidente argentino y titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), fue invitado a participar de la reunión a la que están convocados los principales líderes del mundo a través de una carta a la que accedió Crónica.com.ar.

La invitación es la culminación de las conversaciones en persona que Fernández y Macron han mantenido desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania. En mayo, cuando el mandatario nacional lo visitó en Francia y también en Alemania con motivo del G7 hablaron de esta posibilidad. La confirmación por parte del presidente de Francia llegó durante el último encuentro en Nueva York, Estados Unidos, a donde Fernández fue invitado a una cena en el marco de la Asamblea General de las Nacionas Unidas.

Una fuente que formó parte de la comitiva que acompañó Fernández a Nueva York, contó a Crónica.com.ar que para el mandatario argentino esta mesa busca "abrir una instancia de diálogo que hoy no existe porque lo que está claro es que con lo que se está haciendo hoy, no alcanza". En ese momento, Fernández compartió con sus funcionarios la invitación pero aún no había detalle de si el encuentro iba a ser abierto o si se iba a tratar de una mediación secreta.



En esa cena en Nueva York, el presidente argentino insistió ante sus pares europeos con que "las decisiónes que se toman en el norte, políticas y económicas, respecto de la guerra en Ucrania, afectan más a los países vulnerables y en desarrollo del sur global" y reiteró "la necesidad de formar parte de esas conversaciones".

En respuesta al planteo de Fernández, el presidente francés envió esta tarde la carta de invitación para el próximo 11 de noviembre en París, Francia. A esa mesa por la paz estarán invitados también los líderes de las potencias europeas, como así también, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre otros.

Qué dice la carta que le envió Emmanuel Macron a Alberto Fernández

Carta de invitación de Emmanuel Macron a Alberto Fernández.

Señor Presidente, Querido Alberto,



Mientras la guerra en Ucrania pone a prueba nuestro sistema multilateral, expone nuestras interdependencias y debilita nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos, necesitamos más que nunca fortalecer nuestro marco de gobernanza global en torno a los valores de la unidad y de la solidaridad.



Como anuncié en la Asamblea general de las Naciones Unidas el pasado 20 septiembre, esta nueva crisis, que llega al dia siguiente de la pandemia del Covid-19, nos exige proponer un nuevo contrato de cooperación y juntos, defender la paz.



La quinta edición del Foro de Paris la Paz (los días 11 y 12 de noviembre de 2022), constituirá un importante punto de encuentro para dar forma a este nuevo contrato. De manera más general, permitirá intensificar nuestra cooperación sobre las palancas para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, y resaltará las iniciativas transnacionales, así como ejemplos de resiliencia e innovación pr parte de diversos actores, públicos y privados, provenientes de todos los continentes.



Me gustaría que usted pudiera participar de los debates y trabajos políticos de esta quinta edición del Foro ya que ofrece un valioso marco para el diálogo, dada su capacidad para reunir actores extremadamente diversos sobre temas estructurantes. Se trata de una etapa clave del multilateralismo de acción que deseo ansiosamente.



También seria un honor para mi recibirlo en el Palacio del Eliseo en ocasión una cena del I I de noviembre de 2022.

Le ruego acepte, señor Presidente, la expresión de mi más alta consideración.



Amistosamente

Emmanuel MACRON

- NOTICIA EN DESARROLLO-

FG