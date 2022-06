La Argentina volvió a decir presente en la escena internacional, cuando el presidente, Alberto Fernández, participó este mediodía del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF, por sus siglas en inglés), una reunión convocada por su par de Estados Unidos, Joe Biden. La finalidad del encuentro del que participaron importantes líderes americanos, europeos y asiáticos fue debatir sobre cómo afrontar conjuntamente el cambio climático, una cuestión que varios expositores encadenaron con los persistentes problemas globales de desigualdad, ahora agravados por la guerra en Ucrania.

El jefe de Estado argentino planteó: "La transición energética debe ser justa y de ningún modo puede agravar las inequidades".

El gobierno interpreta la invitación como "un reconocimiento por los fuertes compromisos de Argentina en materia climática", según pudo reconstruir Crónica.com.ar al dialogar con fuentes del entorno presidencial.

El MEF es una convocatoria a formar parte de la agenda de los países desarrollados y que el Presidente aprovechó para llevar el mismo mensaje sobre el reordenamiento político y económico que atraviesa el mundo y que compartió en mayo durante su gira europea por Alemania, Francia y España con los líderes de esos países, o la semana pasada en Estados Unidos en la Cumbre de las Américas con sus pares americanos; como así también lo hará el 24 de junio en la cumbre virtual de presidentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y dos días después presencialmente en Alemania por el G7 (Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón y Canadá), adonde el país fue convocado a sentarse en la mesa de decisiones.

Participé del Foro sobre Energía y Clima (MEF), convocado por el presidente Joe Biden (@POTUS) y su enviado presidencial especial para Cambio Climático, @JohnKerry.



La Argentina fue invitada gracias a nuestro fuerte compromiso con la acción ambiental.



El mensaje en el MEF de Alberto Fernández y la relación con la guerra en Ucrania

Alberto Fernández y Joe Biden la semana pasada en Los Ángeles por la Cumbre de las Américas.

El gobierno pudo exponer en el MEF, foro organizado por el enviado presidencial de los Estados Unidos para el Cambio Climático, John Kerry, sus avances en la materia y los condicionamientos históricos, ahora profundizados por la guerra en Ucrania.

"Argentina tiene condiciones privilegiadas para producir alimentos, generar energía renovables, desarrollar cadena de valor de avanzada para el para litio o para hidrógeno. Sin embargo, desplegar estas capacidades demanda tiempo y recursos que no están siempre disponibles, debido a la crisis y a la deuda", sostuvo Fernández.

Fernández contó que la Argentina trabaja en su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que presentará en la próxima Conferencia de las Partes en Egipto en noviembre.

Allí se incluirán las acciones que el país llevará adelante para lograr una transición justa hacia una economía resiliente y baja en carbono. La transición energética, el transporte sostenible, la producción sostenible de alimentos y la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los bienes comunes fueron los ejes de este Plan destacados por el presidente en su intervención.

El Presidente explicó, a su vez, ante jefes de estado y altos representantes de 22 países la relación que existe en la profundización de esta agenda y los desafíos económicos de los países en desarrollo, como la Argentina. "La transición debe ser justa y de ningún modo puede agravar las inequidades", exigió.

"La guerra en Ucrania demuestra una vez más la importancia de la seguridad alimentaria y energética", sostuvo Fernández en su discurso. "En Argentina tenemos los recursos naturales, las capacidades y el sistema científico y tecnológico necesario para hacer frente a esta crisis (climática), a partir de la innovación", apuntó.

"Esta combinación nos brinda condiciones privilegiadas para producir alimentos, generar energía renovables, desarrollar cadena de valor de avanzada para el para litio o para hidrógeno. Sin embargo, desplegar estas capacidades demanda tiempo y recursos que no están siempre disponibles, debido a la crisis y a la deuda".

"Por este motivo llamamos a promover inversiones y financiamiento que permitan implementar la acción climática. Por eso resulta necesario mas que nunca un nuevo diseño de la arquitectura financiera internacional", remarcó Fernández.

Ocurre que el presidente argentino regresó de Estados Unidos con el reconocimiento explícito de Biden sobre cuánto afectó a la Argentina el endeudamiento con el FMI facilitado por la administración del ex presidente republicano Donald Trump al gobierno del ex presidente Mauricio Macri. "No soy yo quien debe pedir disculpas pero es cierto lo que dijiste", sostuvo Biden sobre el asunto señalando Fernández durante un almuerzo a puertas cerradas que compartieron varios presidentes en la Cumbre de las Américas.

¿Quienes fueron los invitados al MEF además de Alberto Fernández?

Participaron del evento, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres; la Presidente de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Chile y México, Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

También, Anthony Albanese, primer Ministro de Australia; Abdel Fattah El-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto; Charles Michel, presidente del Consejo Europeo; Olaf Scholz, canciller de la República Federal de Alemania; Joko Widodo, presidente de la República de Indonesia; Kishida Fumio, primer Ministro de Japón; Han Duck-Soo, primer Ministro de la República de Corea; Muhammadu Buhari, presidente de la República Federal de Nigeria; Jonas Gahr Støre, primer Ministro de Noruega; Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República de Turquía; el Jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos

¿Cómo es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático?

Alberto Fernández explicó en el MEF que este plan "incluirá medidas sectoriales y transversales, con objetivos específicos para la concreción de los compromisos asumidos, pensando en el 2030", y que incluye entre otros, "un plan de transición energética que contemple la incorporación de un 30% de energía renovable en la matriz de generación eléctrica y un 20% de vehículos con combustibles bajos en emisiones", reportó Fernández.



Todo eso se hará "de la mano de una gestión sostenible de los sistemas alimentarios, optimizando la utilización de insumos y fertilizantes y la conservación de la biodiversidad y bienes comunes", que permitirán "seguir aportando de modo creciente más alimentos y servicios ambientales que el mundo necesita", y que "sintetiza allí también el conjunto de medidas que limitarán las emisiones", consideró.



En el sector ganadero "se apuesta a la eficiencia y diversificación de la producción, en particular el aumento de la productividad del rodeo, y el incremento del volumen de carne producido por el animal faenado, para garantizar la provisión necesaria de proteína animal", aportó.



Mientras que para el sector de gestión de residuos y efluentes "se llevan adelante acciones que permiten evitar la disposición final, fomenta la reutilización y la valorización de distintas corrientes, y el aprovechamiento energético con la captura de metano y producción de biogás", indicó el Presidente.



"En el sector del petróleo y el gas, ya hoy los venteos son reportados y controlados, y se están desarrollando planes de reducción de emisiones específicos para cada empresa como parte de la normativa vigente", completó.

