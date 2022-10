El presidente Alberto Fernández llamó a abordar con urgencia las cuestiones vinculadas al cambio climático y al cuidado del medio ambiente. El mandatario participó este miércoles de un acto en el Centro Cultural Kirchner que dio inicio a la capacitación para funcionarios públicos establecida en la llamada Ley Yolanda.

“El problema no puede esperar al mañana; es hoy y lo debemos resolver con toda seriedad”, dijo Fernández, acompañado del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. "La verdadera discusión es cómo nos desarrollamos preservando donde vivimos y con justicia social", planteó el jefe de Estado. “Cuidemos nuestra casa. Hagamos lo necesario para vivir en un ambiente sano. Empecemos con algo simple como la separación de residuos”, pidió.

"Es un tema que nos cuesta entender todavía a muchos de mi generación porque no le dimos importancia durante mucho tiempo. La historia demuestra que hemos descuidado este tema”, admitió Fernández. "No somos responsables pero debemos transitar un camino con plena conciencia porque, si no cambiamos, los resultados serán muchos peores a los que ya vivimos”, sostuvo.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) encabeza, junto al ministro @juancabandie, la presentación y capacitación de la #LeyYolanda en @elCCKirchner. https://t.co/6sn1CwkX5c — Casa Rosada (@CasaRosada) October 5, 2022

A su turno, la profesora, investigadora del Conicet y vicepresidenta de la mesa intergubernamental del Cambio Climático, Carolina Vera, definió: “El cambio climático es una realidad que no nos tomó por sorpresa porque hace más de 30 años que tenemos esta información del calentamiento global”.



“Es fundamental reducir las emisiones de manera urgente porque los impactos crecen ante el calentamiento global”, aseveró y concluyó que “no es un problema físico ni tecnológico sino decisión sobre un modelo de producción”.

Qué es la Ley Yolanda y por qué se llama así

La capacitación obligatoria para funcionarios públicos es un mandato establecido por la ley 27.592. Se la llama Ley Yolanda en recuerdo de Yolanda Ortiz, doctora en Quimica nacida en Tucumán, quien en 1973 se convirtió en la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.

La norma coloca lo ambiental como “un eje central en la toma de decisiones del Estado y del sector público”. Su objetivo es garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan dentro de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

“La Ley Yolanda en un hito ambiental. Nos permite formar sujetos críticos con una mirada especial sobre el cambio climático y las nuevas energías”, dijo Cabandié.





“Los eventos climáticos cada vez son peores y más continuos y eso requiere que los hombres y mujeres tengamos estos conocimientos en una agenda ambiental para poder tomar decisiones con esta mirada. Si no, estamos en riesgo”, aseguró el ministro.



Del acto participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello; el viceministro de Ambiente, Sergio Federovsky; los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer), Carla Vizzotti (Salud), Alexis Guerrera (Transporte) y Tristán Bauer (Cultura); vocera presidencial Gabriela Cerruti; secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; y la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; y la senadora María Eugenia Catalfamo.

Mirá el informe de Crónica HD