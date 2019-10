El presidente electo por el Frente de Todos, Alberto Fernández, confirmó que se reunirá este lunes con el mandatario Mauricio Macri para iniciar la transición.

"Como anunció Macri, mañana me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda", indicó Fernández al hablar desde el búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita.

"El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a manos de las argentinos", celebró el ex jefe de Gabinete y resaltó: "Vamos a construir una Argentina más justa. La Argentina más igualitaria que todos soñamos".

"Quiero agradecerle al pueblo argentino que fue a votar y volvió a construir una jornada histórica para la democracia. Este no es el Frente de Nosotros, es el Frente de Todos. Nació para incluír a todos los argentinos. Los tiempos que vienen no son fáciles", expresó Fernández y remarcó que "lo único" que los "preocupa" es que "los argentinos dejen de sufrir". "Nuestro compromiso es con cada uno de los argentinos", apuntó.

Acompañado de Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó: "Vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas es las fabricas y de las pymes vuelvan a levantarse"

"Los tiempos que vienen no son fáciles. La Argentina que viene necesita del esfuerzo y el compromiso de todos", enfatizó.

En otro tramo de su discurso, se dirigió a los dirigentes opositores y pidió que "ojalá en estos cuatro años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado".

"Ojalá ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron, ahora lo ejerzan", manifestó.

Por otra parte, recordó al ex presidente Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. "Gracias Néstor donde sea que estés porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera lo que hizo por nosotros".