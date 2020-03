El presidente Alberto Fernández exhortó este miércoles a los hombres a "asumir el desafío del aprendizaje de respeto a la diversidad de género", al participar de la jornada "Mujeres Argentinas en el Gobierno", organizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).



"Doy testimonio de mi compromiso político para terminar con la discriminación por sexo o por género. Y a darle la posibilidad a que todos vivan como quieren ser. Vamos a poner el esfuerzo para, de una vez y para siempre, terminar con la desigualdad", remarcó el jefe de Estado al clausurar el encuentro.

El mandatario también consideró que el Gobierno tiene el “imperativo moral de construir una sociedad igualitaria, sin discriminados, sin perseguidos, sin descalificados y donde todos tengan las mismas oportunidades, cualquiera sea su género”.

En referencia a las lógicas de discriminación, desigualdad y violencia de género aseguró que “en los inicios del siglo XXI es imperdonable vivir en una sociedad que soporte y tolere esas cosas si no es a costa de la vergüenza propia”. Y enfatizó: “Como a mí no me gusta vivir avergonzado voy a hacer todo lo posible para que eso se termine”. También remarcó que “no es una cosa simple que se resuelve por ley. Es una cultura que hay que cambiar, es una prédica de años, son costumbres arraigadas”.

Previo al cierre de la jornada expusieron las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.



También estuvieron presentes la Primera Dama, Fabiola Yañez, el síndico General de la Nación, Carlos Montero, y las titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; del Inadi, Victoria Donda; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou, y de la Dirección General Impositiva (DGI), Virginia García.

"La posibilidad de transversalizar las políticas y que el de la Mujer sea uno de los 21 ministerios me convence de que es prioridad en el Gobierno achicar las brechas de desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos de nuestras vidas", afirmó Gómez Alcorta.



"La piedra basal de la brecha es la organización del cuidado: las mujeres usamos 6 horas para el cuidado de hijos y tareas de gestión no vinculadas a las casas y familia, mientras que los varones dos horas", agregó en su exposición.