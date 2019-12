El presidente Fernández anunció decisión de que "sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) y la reestructuración del organismo", y anunció que dispondrá "la derogación del decreto 656 que significó el secreto de los fondos de inteligencia, que fue un lamentable retroceso institucional".

El anticipo fue pronunciado durante su discurso de asunción brindado en el Congreso de la Nación, en el que afirmó la intervención y la reestructuracción del organismo. A su vez, aseguró que los fondos reservados del organismo espía "dejarán de ser secretos" y "serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina".

Añadió: "Lo mismo haremos con el resto de los fondos reservados que el actual Presupuesto nacional hoy prevé para las otras Fuerzas Armadas y de Seguridad, que serán mantenidos como tales en la medida indispensable, sólo cuando necesidades estrictísimas de Defensa y Seguridad lo exijan, y siempre con un máximo nivel de control parlamentario".

También anunció que dispondrá la derogación del decreto 656 del 2016 que significó el secreto de los fondos de inteligencia. "Fue una de las primeras y penosas medidas que la gestión anterior promovió. Significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. Fue un lamentable retroceso institucional", agregó.

Además, expresó que "sin justicia independiente no hay democracia" y que "cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana", al pronunciar su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a la que le enviará una serie de proyectos para poder saldar "cuentas pendientes" de una Justicia que no es independiente de la política.

Al concluir, anunció "un contundente Nunca Más" a "una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno" y usa su poder para "saldar discusiones políticas" y "judicializar disensos para eliminar al mandatario de turno", en medio de aplausos y ovaciones de parte de los legisladores, que se pusieron de pie para celebrar esa declaración.



El flamante mandatario aseguró que "no hay República ni democracia", sino "sólo corporación de jueces poderosos" que castigan a quien los enfrenta con "persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias silenciadas por complacencia mediática".



Reiteró ese "Nunca Más" a una Justicia "contaminada por los servicios de inteligencia", a los "linchamientos mediáticos" y a los "comportamientos oscuros" "Es una decisión profunda, cuando digo Nunca Más, es Nunca Más", reiteró ante los aplausos de pie de los legisladores y legisladoras.



Agregó que trabajará para que se respete "a rajatablas las leyes y la constitución" y para que no haya impunidad para "quien viola las leyes, por más poderosos que sean", pero dejó claro que no se avalará la falta de "debido proceso y condena judicial" en los procesos judiciales porque con esas prácticas "se violenta la constitución y los principios de un estado de derecho".



En ese marco anunció que "en los próximos días" va a enviar al Parlamento "un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia", al cuestionar al que está vigente, lo que desató una ovación en la Asamblea Legislativa, donde los legisladores peronistas lo aplaudieron de pie.