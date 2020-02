En la tarde de este lunes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández manifestó que quienes poseen un crédito hipotecario UVA deberán cumplir con lo que firmaron.

"El Gobierno hizo que la distorsión no sea tan feroz, entre lo que paga la gente y lo que debería pagar. Para que en un año todo se ponga en orden", detalló Fernández y luego agregó: "Cuando yo escucho a los han sacado créditos UVA quejarse tan agriamente, que son 90.000 personas, no son millones, los quiero llamar a la reflexión".



De esta manera, "los créditos UVA son entre particulares que aceptaron una cláusula de ajuste por inflación", por lo que el Gobierno ya no hará esfuerzos para "ayudarlos" expresó el mandamás en diálogo con Radio Continental, a pesar que durante su campaña y ya siendo presidente electo habló de "una solución" para los damnificados.

En este sentido, recordó que "el 70% de esos créditos" fueron obtenidos en bancos públicos y que hasta fin de año, en calidad de amortiguar el impacto del descongelamiento, estas entidades bancarías pondrán unos 1.400 millones de pesos hasta que las cuotas alcancen nuevamente su nivel.

Más tarde, Fernández responsabilizó a Mauricio Macri, quien era presidente cuando se creó este crédito y manifestó: "Estaba en campaña y suspendió las subas de los créditos. Pero el problema es que ahí hay una deuda, el contrato existe y dice que hay que indexarlo. Eso acumuló una deuda de $ 600 millones que pagó el Estado".



Por último, explicó que "mientras tanto, la diferencia entre lo que paga la gente y lo que debería pagar la ponen los bancos", y puntualizó que "eso le cuesta a los bancos $ 1.400 millones, que, sumados a los $ 600 millones que pagó el Estado, hacen un total de $ 2.000 millones".