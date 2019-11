El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró esta martes que en la economía argentina "no hay nada para ajustar", por lo que esa no es una posibilidad del próximo gobierno.



El ex jefe de Gabinete remarcó que, en el presente, "el empleador y el empleado saben que estamos en un punto límite".

"No escucho a nadie pedirme ajuste en la economía y es porque no hay nada para ajustar", aclaró en diálogo con Radio con Vos.



En ese sentido, expresó que es optimista respecto al futuro porque "hay momentos donde las crisis son tan profundas, que todos no ponemos de acuerdo frente a lo que se viene". "Siento que la gente tiene esperanzas y por eso no puedo fallar", manifestó.

LEÉ TAMBIÉN: El Gobierno pateó para adelante el aumento en tarifas de gas

En referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, advirtió: "va firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero".

"No voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo (Mauricio) Macri", sostuvo el futuro Jefe de Estado, quien remarcó que "necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez".

En referencia a la situación en Bolivia y la seguridad Evo Morales y su familia, Fernández dijo: "Con Macri (Mauricio) hablé por última vez cuando le pedí que allanara todos los caminos para que pudieran llegar al país los hijos de Evo, y él se portó muy bien".