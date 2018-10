Por Luciano Bugner

@lucianobugner

La representación sindical del transporte se muda a Singapur. El domingo, en el país asiático, se dará inicio al Congreso de la ITF -International Transport Workers Federation- en la cual se volverán a ver las caras dos viejos conocidos: Juan Carlos Schmid y Pablo Moyano. El dirigente camionero tendrá como objetivo convencer al ex triunviro para que se una al Frente Sindical. Misión difícil, pero no imposible.

Schmid reaparecerá asi en los próximos días, tras su renuncia a la conducción de la CGT. El portuario decidió alejarse de las cámaras y los micrófonos, pero no por mucho tiempo. Del domingo al jueves de la semana próxima se llevará a cabo el Congreso de la ITF en Singapur, donde viajarán, entre otros, Pablo Moyano (Camioneros), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), y el mismo Schmid.

Déja vu: en agosto de 2014, desde Sofía, la capital de Bulgaria, los cuatro mencionados lanzaron un paro de 24 horas para reclamar, por aquel entonces, por el impuesto a las Ganancias. "Esta vez, o los sindicatos se unen o terminan de romper todo", le confiaron a Crónica.

Si bien los puntos a debatir serán "el comercio mundial y las transformaciones en la logística", el alejamiento del portuario y las diferentes ramas sindicales que se abrieron en Argentina será un tema abordado por los gremialistas presentes en Asia. "Hay sindicatos que gravitan en cualquier reclamo, conjetura, movilización o medidas de fuerza. En ese esquema no descartamos ninguna alternativa de diálogo incluso con quienes están posicionados en el Frente Sindical", confirmaron desde Azopardo.

Es que la figura de Schmid y su estrecha relación con los movimientos sociales es una carta que cualquier jugador quiere tener en su mesa. Y un mensaje fue la reunión que el martes, en Camioneros, tuvieron los referentes del Frente con distintos sectores de la economía popular, quienes prometieron movilizar el próximo 20 de octubre a la Basílica de Luján.

No descartan un paro

Si de medidas se trata, Héctor Daer dialogó con "Crónica anunciada" (AM 530) y dijo "no descartar un paro ni una movilización antes de fin de año. Y si bien el diálogo con el gobierno sigue presente -la semana pasada Dante Sica recibió a sindicatos industriales- la reiterada "falta de herramientas que tienen los ministros" no contenta al mundo obrero.

El referente de Sanidad no esquivó el tema Moyano, al apuntar que "no hay dudas de que hay una persecución judicial" en su contra. "No vamos a aceptar una prisión preventiva contra los Moyano", añadió, aunque entre los Daer y la familia del camionero corren océanos de diferencia.