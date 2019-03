Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Cierto alivio se advirtió en el gobierno en las últimas horas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 9.600 millones de dólares para calmar la suba de la moneda estadounidense provocó algunas sonrisas en el rostro del presidente Mauricio Macri. Así se lo pudo ver ante los intendentes de Cambiemos que acudieron a la Quinta de Olivos. En un clima calmo pero ansioso, se escuchó la palabra de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien rompió el silencio con apreciaciones diversas. Después hubo intercambio de opiniones y se anunció otro encuentro para la próxima semana.

En tanto, fuentes autorizadas dijeron a Crónica que, desde Washington, el Fondo habría solicitado encuestas sobre la posición de los dos candidatos que hasta ahora movilizan a la sociedad argentina, Macri y Cristina.

Parece que el FMI quiere saber, día a día, cuáles son los números de ambos, que en este momento son muy parejos. Pero surgió una novedad muy importante que este diario se enteró, no por el lado gubernamental, sino por el sector político. Parece que el FMI habría solicitado los números que respaldan al nuevo candidato del peronismo federal, Roberto Lavagna. Quieren conocer "en detalle" cómo mide de aquí "en adelante".

Mientras tanto, el Presidente inició reservadamente los timbreos por distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Lo acompaña Vidal, cuya imagen, de acuerdo con un sondeo de las últimas horas, sigue incrementándose en relación con la del hombre que actualmente ejerce el máximo cargo del país y quiere ser reelegido.

Asisten a otras reuniones dirigentes de Cambiemos que se postulan como concejales y demás cargos que están inscriptos para las próximas elecciones. Lo que quedó grabado en muchos oídos del pueblo, directamente dirigido al jefe de Estado, fueron las voces que, casi suplicando, pidieron "haga algo, señor Presidente", en referencia a la falta de trabajo y la inseguridad. ¿Las habrá escuchado? Hay más revelaciones para leer en esta edición dominical de "Intimidades"

Menos trabajo

En estas últimas horas Olivos fue escenario, reservado claro, de numerosas reuniones. Presencia del equipo económico que está analizando la crisis, pero más aún la recesión, que se trepa a los números del Indec. Su titular, Jorge Todesca, tiene en mano una cifra que sin duda da terror sobre la desocupación. De acuerdo con las fuentes consultadas, en el próximo parte oficial que se dará a conocer de un momento a otro habría aumentado 1,5 punto, y eso da como resultado, después de mucho tiempo, un porcentaje impactante: 10,5%. Después de años, vuelven a aparecer los dos dígitos por falta de trabajo. En la cúpula del gobierno se están agarrando la cabeza para buscar alguna solución futura. Pero mantienen una posición: decir la verdad y no esconder los números.

Internet "no es todo"

Avanza a pasos agigantado la tecnología en todo el mundo. Cada día aparecen nuevas estrategias en el mundo virtual que impactan. Por eso se recibió con mucho interés la palabra de la nueva directora de la Biblioteca Nacional, Elsa Barber, iniciada durante el gobierno anterior y mantenida por el actual, cuando dijo que los estudiantes deben entender que Internet "no es todo". Consigna que no siempre están todos los conocimientos y por eso hay que mostrarles a los chicos todo lo que no hay en el sistema. De allí que "deben tener mayores conocimientos a través de la biblioteca o de sus propios libros".

Por el lado laboral, ya hay ciertos estudios sobre cómo debería "acompañarse" la tecnología con métodos adecuados para evitar despidos y cierres de fuentes de trabajo que son reemplazadas por robots u otro elemento tecnológico. Justamente, la Argentina es un país emergente y es necesario que la mano de obra tenga un papel preponderante. En una palabra, reducir la excesiva tecnicidad que está reemplazando al ser humano.

"Haga algo, Presidente"

En este segmento de "Intimidades, Breves y Sabrosas" contamos todo. Lo que es real y lo otro, que parece ser increíble, pero lo aplican igual, ante el asombro de todos. Hoy impacta una frase: "Haga algo, señor Presidente". Esta resonó varias veces. Integra el clima de desasosiego que vive el país. Uno, el de los obreros y casi la mayoría de la sociedad, conmueve por la falta de trabajo y de salarios; el otro, por la inseguridad. Estas súplicas recorrieron el mundo a través de todos los medios. Respuestas del máximo no hay. La crisis se agudiza.

Bronca: la del mandatario contra el jefe máximo de las Naciones Unidas. Se dijo que no venía a la Segunda Conferencia de Alto Nivel pedida por él mismo en Buenos Aires. Después se arregló y la ira terminó. Pero hay otra circunstancia que pone furioso en los últimos días a Macri: no le llevan mucho el apunte los componentes del Círculo Rojo. Parece no entender instrucciones que se dan y responden con incoherencia.

En tanto, algo positivo en medio de tantos sinsabores. No tiene nada que ver con lo que pasa en el gobierno: vuelven los almuerzos de los "veteranos en su tinta", los periodistas de otra época y actuales que se reúnen en "Lo de Rita". Este miércoles es la cita y el conductor, Nacho López, quiere que nadie falte. Allí estaremos. Hay más. El grito contra la reforma laboral se escucha por todos lados y llega hasta las puertas de la Presidencia. Marcelo Peretta, el jefe del gremio de farmacéuticos y bioquímicos, claro y preciso, apuntó: "No se permitirá nunca la reforma laboral y rechazamos todo monotributo por ser fraude laboral".

Un consejo a Macri: "No adelante más pronósticos positivos, porque no acierta una". Lo dijeron frente a la Casa Rosada un grupo de caminantes que se pararon a criticar la política económica. Lo dijo esta sección: Macri no anuncia sus visitas. Recién cuando está por llegar o cuando ya llegó. No le gusta que lo critiquen o lo silben si saben sus recorridas.

Un recuerdo: al Momo Venegas, el fallecido dirigente de los trabajadores rurales. El jefe de Estado lo hizo cuando fue a Expoagro. Allí, en el lugar que el extinto gremialista llamó "La Matera", habló unos minutos ante el actual titular de la UATRE, Ramón Ayala.

Un intendente rodeado de mujeres. Desayunó con ellas al celebrarse la fecha de las damas. Con un buen café con leche, el jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, elogió la labor del sexo femenino en estos tiempos tan difíciles.

La última y nos vamos al siguiente bloque. Cumplieron: la Sala de Periodistas tiene nuevas sillas y sillones. Después de mucho tiempo, aquellos viejos asientos pasaron a mejor vida. También remodelaron una serie de sectores, baños y oficinas. Vale mencionarlo.

Derrumbe industrial

Los industriales de todo el país, agrupados en la UIA, le hicieron conocer al gobierno que el sector en general se va derrumbando a pasos agigantados. Presentaron un informe -en varias reuniones reservadas- donde remarcan que la actual política económica les hizo perder un 50% el valor a las grandes compañías. En tanto, las PYMES están tratando de acordar con el Ministerio de la Producción diferentes modos de pago a situaciones económicas que no pueden soportar por el agobio que representan la serie de impuestos y las circunstancias que se agregan, generando el cierre impresionante de comercios en todo el país y una desocupación que, como señalamos en otro bloque de "Intimidades", va a llegar a dos dígitos. Algunas fuentes aluden a cierto desconcierto que se observa en el gobierno porque no pueden frenar el gran flagelo que es la inflación.

Mañana la Casa Rosada recibirá a una Reina. Se trata de Su Majestad la Reina Margarita II de Dinamarca y el Príncipe Federico. Ya se ha implementado un vasto operativo de seguridad en los alrededores del edificio del Poder Ejecutivo. Después habrá reuniones con todos los ministros. Nuestro próximo encuentro en estas páginas, dentro de siete días, y a no olvidarse de que el miércoles a las 22.30 estaremos en Crónica HD en el nuevo ciclo, "Di Sandro la tiene posta", junto a Jorge Cicuttin, para informarles sobre la actualidad y contarles anécdotas que son vivencias de la Casa Rosada. Buena semana.