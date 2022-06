La Cámara de Diputados buscará sancionar este miércoles el proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos. Se trata de una sesión especial impulsada por el Frente de Todos como parte de las medidas propiciadas por el oficialismo para mejorar la situación de estos sectores.



La iniciativa es impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro lado, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para otorgar un alivio fiscal a los monotributistas y autónomos será el primer punto del extenso temario que se abordará en la sesión especial que comenzará las 11 y donde también se tratarán beneficios fiscales para las industrias culturales y para la adquisición de taxis.

Es probable que en la votación también se suman sufragios de Juntos por el Cambio (JxC), si bien en este bloque existe una disidencia sobre la deducción de los autónomos. De esta manera, según se precisó, para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios para los autónomos

Los cambios impactarán en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo queDe acuerdo al dictamen, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 601.959,49; Categoría B $ 894.804,65; Categoría C $ 1.252.726,50; Categoría D $ 1.724.532,59; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, el proyecto propone "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia".



De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando de $ 505.129,66 a $ 757.694,52.



Así, la "brecha" de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $ 707.181,58 a $ 454.616,72, mientras que para los nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.