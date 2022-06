En las próximas horas, la Cámara de Diputados comenzará el tratamiento del proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos impulsado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y que el oficialismo buscará sancionar esta semana en el recinto.

La iniciativa comenzará a debatirse a las 15.30 en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, del Frente de Todos (FdT).

La intención de la bancada del FdT es aprobar el jueves proyectos que tengan que ver con las "necesidades de la gente", señalaron fuentes del oficialismo para diferenciarse del pedido de sesión especial solicitado por un grupo de bancadas opositoras para debatir la Boleta Única de Papel.



La iniciativa impulsada por Massa, que plantea alivio para 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos, lleva además las firmas de los diputados Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT), Margarita Stolbizer, de Juntos por el Cambio (JxC), y Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense) .



La propuesta permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%.



De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.



De acuerdo con lo que se consignó, los cambios impactarían positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia", se explicó desde el entorno de Massa.



De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52.



Así, la "brecha" de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72, mientras que para los nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

"Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $ 52 mil anuales producto del alivio fiscal", dijeron las fuentes.