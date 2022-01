"Necesitaban sindicatos mansos que se callaran y miraran para el costado, pero eso no sucedió porque -aunque pueden gustarte o no- los gremialistas tienen como eje central la defensa de los trabajadores. Entonces, no han hecho otra cosa que eliminar a los sindicatos". Con esa frase, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió este jueves al gobierno de Mauricio Macri, al que definió como "una asociación de gente preparada para el mal".

Fernández puso su mirada sobre la "gestapo antisindical" y el video que mostró la supuesta coordinación entre ex funcionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) y empresarios de la construcción platense para armar expedientes judiciales contra dirigentes gremiales. Los fragmentos de esa filmación, vale recordar, forman parte de una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En ese sentido, el ministro de Seguridad opinó que la ex gobernadora Vidal "comenzó haciéndose la tonta, mirando para un costado" con respecto a las grabaciones de la reunión entre funcionarios y espías de la AFI durante 2017 en el Banco Provincia, pero sostuvo que no puede tener ese postura porque sucedió en lo que era "parte de su terreno".

"Ahora ves por qué (el operador judicial) Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón está (prófugo) en Uruguay. Es un ser nefasto que ha hecho todo el daño posible. Sólo basta ver cómo actuó con el fiscal Gabriel de Vedia para lograr la renuncia de la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Le dijo que iban a ir presas las hijas. Ellas primero para que le doliera en lo más profundo. Una cosa de una crueldad y algo impresentable para alguien de bien", continuó el titular de la cartera de Seguridad en declaraciones radiales.

Aníbal Fernández renovó sus críticas a Mauricio Macri

El ministro de Seguridad consideró, por otro lado, que la familia del ex jefe de Estado "ya era rica de por sí con plata mal habida". "Lo que ha hecho el expresidente con sus amigos y familia es enriquecerse aun más del mismo modo", subrayó el funcionario.

Fernández reconoció, además, que "hubo gente" a la que le ha tenido "mucho respeto" y mencionó al ex titular de la AFIP'> AFIP, Alberto Abad. Sin embargo, contó que ahora le "dan ganas de vomitar" por las cosas que ha hecho con "tal de lastimar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, a quienes consideró sus amigos.

"No han hecho otra cosa que lastimar sólo para su beneficio. Hay gente que uno creía que tenía moral, respeto, honor, seriedad y han hecho desastres en todos los casos", resumió Fernández.