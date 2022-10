Con una capacidad productiva anual de 80 toneladas de inflorescencias medicinales y cerca de 4.000 kg de ingredientes farmacéuticos activos, la empresa estatal argentina Cannava se posiciona como la líder regional en la elaboración de cannabis medicinal de grado pharma.



La sociedad estatal, cuyas operaciones se desarrollan íntegramente en la provincia de Jujuy, fue creada por el Gobernador Gerardo Morales a fines del 2018, con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la producción pública de cannabis medicinal y la visión de liderar la industria a nivel nacional.



La empresa ya se proyecta como un actor de peso global. Con una inversión pública de más de 20 millones de dólares, cuenta con los sistemas tecnológicos de cultivo, procesamiento y elaboración farmacéutica más avanzados del país.



Una exhaustiva auditoría técnica y regulatoria que llevó adelante la ANMAT durante 2 años dió como resultado la inspección final satisfactoria que motiva esta habilitación nacional de Cannava como establecimiento elaborador de cannabis medicinal, el primero del país.



Los sistemas productivos de CANNAVA están en línea con los estándares de control de calidad más exigentes a nivel internacional, tomando como base las regulaciones farmacéuticas nacionales, la farmacopea alemana y un estricto cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, de recolección y de manufactura (GACP - GMP). Esta es la principal diferencia con el resto de los proyectos que hoy están desarrollándose en el país.



Su plantel de más de 200 trabajadores y trabajadoras cuenta con los especialistas y científicos más capacitados del país. “No sólo Jujuy sino que la Argentina como país pasa a estar en el radar internacional de la producción de cannabis medicinal de grado farmacéutico. Sin calidad no hay salud, por eso Cannava nació bajo la premisa de aplicar la ciencia a la producción de productos farmacéuticos, en una escala industrial. Es crucial que nuestro país se destaque por su nivel de excelencia científica abocada a la producción, sólo de esa forma podremos competir con la industria internacional para garantizar acceso seguro y asequible al cannabis medicinal” señaló el Gobernador Morales.



Desde diciembre del 2021, el primer producto vegetal de industria nacional derivado de cannabis, denominado CANNAVA CBD10 y elaborado íntegramente en Jujuy, se comercializa en todas las farmacias de la provincia. Este producto ya se utiliza hoy para tratar no solo epilepsia sino también dolores crónicos, ansiedad, mejorar la calidad del sueño, síndromes gastrointestinales, coadyuvar en tratamientos oncológicos y tratamientos odontológicos, entre otros usos que se consignan en los reportes de comercialización que elabora la empresa estatal.



A partir de esta habilitación de la ANMAT, Cannava se prepara para estar presente en todo el país con ese y otros productos.



Su capacidad de producción anual de más de 1.5 millones de unidades de productos terminados y su riguroso sistema de calidad productiva, le permite a la sociedad estatal jujeña explorar rutas de comercialización internacional. Será clave en este aspecto observar la evolución de su ritmo de producción y su eficiencia en materia de costos de elaboración, en un mercado altamente competitivo que madura mes a mes.



Además del CBD y el THC, los más de 100 cannabinoides que produce la planta de cannabis la convierten en una nueva alternativa terapéutica a lo largo y ancho del planeta en esta nueva etapa de redescubrimiento científico de su potencia terapéutica para mejorar la calidad de vida de las personas y también de los animales, sobre todo en países que hoy transitan una fuerte epidemia de abuso de medicamentos derivados del opio.



El gobierno de Morales no solo puso el eje en la producción y la tecnología. En 2021 Jujuy aprobó una completa guía de manejo clínico que concentra indicaciones terapéuticas por patología, en base a todos los estudios clínicos y la evidencia internacional hoy disponible; ese mismo año la provincia también puso en funcionamiento los primeros consultorios públicos permanentes focalizados en el tratamiento para pacientes de epilepsia y celebró un acuerdo con el instituto de medicina trasnacional de la Universidad Austral para la investigación del dolor oncológico con CBD y THC.



Este año, la provincia lanzó junto a la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén la primera capacitación internacional para médicos, farmacéuticos y profesionales de la salud, diseñada y dictada en forma remota por el equipo académico del Dr. Raphael Mechoulam, descubridor del sistema endocannabinoide y padre de la investigación de los efectos medicinales del cannabis.



En Junio, luego de más de 4 años de ensayos agrícolas y ajustes de manejo agronómico, se completó la primera cosecha de 35 hectáreas, que arrojó un total de 36.000 kg de inflorescencias para extracción farmacéutica.



En agosto se dió inicio a la segunda cosecha anual y Cannava fue seleccionada como una de las 9 mejores compañías de cannabis medicinal de Latinoamérica, aunque su capacidad productiva es por mucho la más importante de toda la región.



Con esta habilitación de la ANMAT, Cannava comienza a poner a punto su planta farmacéutica industrial, con capacidad para procesar hasta 20 kg de inflorescencias por hora.



La provincia tiene todavía pendiente un pedido de ampliación de 600 hectáreas y busca poner en marcha un proyecto que permitirá la paulatina inserción del sector privado para cubrir la mayor demanda productiva de la sociedad estatal.



El abordaje estatal productivo, científico, tecnológico y sanitario que hoy implementa la provincia de Jujuy se va consolidando como un modelo inédito a nivel mundial.