El canciller Jorge Faurie afirmó este domingo que el renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales, no pidió asilo político en la Argentina, al sostener que "no hay ninguna indicación en ese sentido" y por ello "no se puede confirmar algo de esa índole".



Morales, dijo Faurie al canal TN, "está en la zona de Cochabamba, de donde es originario, y no tenemos otro conocimiento respecto de qué va a hacer".



Consultado sobre si Argentina le daría asilo al renunciado mandatario, Faurie respondió: "No tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esta índole".



Además, sostuvo que "los gobiernos de transición son una decisión de un pueblo para constituir un grupo de autoridades y llamar a elecciones", al apostar que en Bolivia habrá un "nuevo acto eleccionario" después de la renuncia de Morales.

"Entendemos que la Asamblea Legislativa está recibiendo un gobierno de transición, donde hay un diálogo", indicó Faurie, y planteó que el referente opositor de Bolivia Luis Fernando Camacho "está hablando con todos los sectores políticos para ver cómo se instrumenta la transición".



El ministro de Relaciones Exteriores expresó que "los gobiernos de transición son una decisión de un pueblo que dice 'Frente a lo que está ocurriendo, tenemos que constituir un grupo de autoridades'".



En ese aspecto, evaluó que "el gobierno de transición es uno que llama a la elecciones para decidir la continuidad, y esto coincide con la recomendación de la OEA de que hubiera un nuevo acto eleccionario para validar la opinión del pueblo boliviano".

Faurie evocó que el gobierno argentino siguió "desde el primer momento la evolución del recuento de votos" de las elecciones presidenciales de Bolivia del 20 de octubre, y añadió que "en algún momento determinado, la intervención del recuento generó inseguridad, y esto motivó que que la misión electoral de OEA hiciera una auditoria que estuvo trabajando en este tiempo".



"La OEA ayer fue clara: hubo un proceso irregular que, de alguna manera, fue reconocido en la intervención de Morales de ayer, y esto generó una reacción de los distintos sectores de la población, las fuerzas policiales que se acuartelaron y las fuerzas armadas que se declararon prescindentes", añadió.

Por otra parte, desde Cancillería emitieron un comunicado en el que informaron que "ante la inestabilidad política vivida por Bolivia tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, el Gobierno argentino toma nota del informe preliminar de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya auditoría confirma las denuncias de irregularidades del proceso de escrutinio y recomienda la realización de nuevas elecciones".

"El Gobierno argentino entiende ineludible la decisión del Gobierno boliviano de convocar nuevas elecciones y, para ello, renovar con transparencia la integración del Tribunal Electoral. Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos solicitaron desde un principio que se investigaran las anomalías denunciadas el mismo 20 de octubre, día en que tuvieron lugar las elecciones, y apoyó la auditoría de la OEA cuyo informe preliminar se conoció", ampliaron

"El Gobierno argentino espera que las nuevas elecciones a realizarse cuenten con todas las garantías de libertad y transparencia para que se pueda conocer sin distorsiones de ningún tipo la verdadera voz y voluntad del pueblo boliviano", concluyeron.