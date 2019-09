El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, adelantó este martes que habrá una nueva reunión con la autoridades del Fondo Monetario Internacional el 14 de octubre en Washington con vistas a destrabar el desembolso de US$ 5.400 millones comprometidos por el organismo.



Lacunza formuló estas declaraciones a la prensa en Nueva York, luego de reunirse con el director interino del Fondo, David Lipton, y el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, en compañía del presidente del Banco Central, Guido Sandleris.



"Hemos cumplido con las metas monetarias fiscales, eso es lo que le compete a la Argentina. Hicimos nuestra exposición y quedamos en seguir trabajando", dijo Lacunza.



El ministro calificó como "buena" la reunión y adelantó que, junto a las autoridades del Fondo "vamos a trabajar en la semana del 14 de octubre que viajará una misión argentina a Washington".



Argentina busca destrabar así el giro de US$ 5.400 millones comprometido por el organismo, como parte de su programa financiero por unos US$ 54.700 millones aprobados en septiembre del año pasado.



Lacunza aseguró que "hubo un avance como parte de una serie de conversaciones. Fue una buena reunión, con David Lipton y con Alejandro Werner. El Presidente (Mauricio) Macri pasó al final de la reunión, unos 10 minutos, para expresarle la posición argentina, de que cumplió con todos los compromisos de meta fiscal y monetaria, y eso quedo claro".



Por su parte, Lipton, manifestó tras la reunión su intención de continuar colaborando con el Gobierno argentino y ayudarlo "a responder a la difícil situación y los tiempos desafiantes que se avecinan".



"Nuestro diálogo y estrecha colaboración con las autoridades argentinas continuará con las reuniones técnicas que tomarán lugar esta semana y antes de las reuniones anuales", dijo Lipton a través de un comunicado.



Lacunza y Sandleris tienen previsto volverse a reunir mañana con los representantes del FMI, en Washignton, donde concurrirán a un acto por la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Lacunza llegó a esta reunión con tres señales claras para los organismos internacionales de crédito: el superávit de $ 13.000 millones de las cuentas del Estado en agosto, la decisión del Banco Central de dejar atrás el equilibrio en la Base Monetaria, por lo menos por septiembre y octubre, y el envío al Congreso del proyecto para "reperfilar" los pagos de la deuda emitida bajo legislación local que suman US$ 32.000 millones.



El ministro habló el último lunes en el Consulado argentino en Nueva York con inversores extranjeros con vista al reprogramar el pago de los títulos emitidos bajo legislación internacional.



En tanto, el economista de la consultora Ecolatina, Fausto Spotorno, relativizó durante esta jornada el carácter "urgente" de la llegada de ese desembolso, pero advirtió que "el problema estará el año próximo, cuando debamos pagar US$ 23.000 millones".



"El tema más grave es el año que viene cuando debe enfrentar vencimiento por US$ 23.000 millones en el primer cuatrimestre, pero todo eso irá a reestructuración", dijo Spotorno en declaraciones a Radio Mitre.