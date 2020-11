El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hizo referencia al fin del IFE al tiempo que aseguró que el Gobierno evalúa “otorgar bonos de fin de año para sectores que la han pasado mal" durante la pandemia de coronavirus. Además, agregó que este beneficio se sumaría al monto de la tarjeta alimentaria, que estarían "duplicando" en diciembre.



Con estos instrumentos, el Estado sigue "acompañando" a los sectores más vulnerables, afirmó Arroyo en diálogo con Crónica HD.

Bono a sectores vulnerables, caja navideña y Tarjeta Alimentar





Arroyo manifestó que "quienes cobran 4.000 pesos de tarjeta alimentaria cobrarán a fin de año 8.000, mientras que los que cobran 6.000 pesos pasarán a 12.000". A su vez, destacó que se analiza "otorgar bonos de fin de año" para sectores que "la han pasado mal".



"Hay un acompañamiento real del Estado y toda la colaboración de las Iglesias y las organizaciones sociales, y si bien hay gente angustiada, hay un ánimo de reconstrucción, de ponerle el cuerpo a la situación”, afirmó Arroyo al ser consultado sobre el clima social en el país.

La Tarjeta Alimentar (que se carga el 18 de diciembre y llega a 1.700.000 familias) se duplica el monto

En cuanto a la caja navideña, Arroyo explicó que se estarán entregando "en la segunda o tercera semana de diciembre. Serán también 1.700.000 cajas, que es un refuerzo otorgado por parte del Estado hacia los comedores y merenderos. Básicamente tiene los productos de Navidad, es decir pan dulce, garrapiñadas, turrón y algunas cosas más. Lo que no tiene son bebidas alcohólicas".

IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)

Al responder una pregunta en torno a la decisión del Gobierno nacional de no seguir abonando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Arroyo aclaró que “el Estado no se retira”.



“El IFE logró llegar a 9 millones de personas, de las cuales una parte logró volver al mercado laboral, porque se reactivó la actividad, y otra parte no”, indicó. “Para esta parte que no logró volver -continuó- hay dos realidades: la de los jóvenes de 18 a 29 años y los que si bien recuperaron trabajo, pudieron recuperar muy poco”.



Arroyo indicó que para el primer sector, los jóvenes de 18 a 29 años, el Gobierno puso en marcha el plan Potenciar Inclusión Joven, que incluye una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses.



Para el segundo grupo, afirmó el funcionario, “está el Potenciar Trabajo, que implica cobrar 9.400 pesos, que es el 50% del salario mínimo, por una contraprestación de cuatro horas de trabajo”. “Si la persona trabaja más horas, en el sector público o privado, el empleador completa el salario”, afirmó el ministro.

Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas





En otro orden, calificó como “muy necesario” el proyecto de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas que comenzará a tratar este martes el Congreso, al indicar que “parte de ese aporte va a la urbanización de villas y barrios populares de todo el país”.



“Es muy necesario este aporte excepcional para patrimonios mayores de 200 millones de pesos. Estamos hablando de un aporte excepcional para 10.000 argentinos en un país con 45 millones de personas”, sostuvo Arroyo.



Recordó que este aporte se da “en un contexto de pandemia y caída brutal de la economía mundial y el consiguiente empeoramiento de las condiciones en América Latina y Argentina”.



Arroyo remarcó al mismo tiempo que “parte de ese aporte va a la urbanización de villas y barrios populares, algo de toda justicia”.