La ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ratificó este martes que en el organismo hallaron fotos de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI, cuando se encontraba de viaje por Paraguay. Así confirmó lo revelado el último fin de semana por la ex diputada nacional, tras asegurar haber sido espiada por integrantes de su propio espacio político durante la gestión de Mauricio Macri.

Caamaño recordó, entre otros detalles, que cuando asumió al frente de la AFI en diciembre de 2019 se le acercaban ex funcionario del organismo para comentarle cuáles eran sus tareas. "Me decían, por ejemplo, que en tal lugar había pintadas de un dirigente en color rojo y blanco, por lo que se había pasado al radicalismo", comentó en declaraciones radiales.

En medio de las repercusiones por los dichos de Carrió, Caamaño buscó poner de manifiesto que el espionaje a dirigentes políticos era algo habitual durante el gobierno macrista. "Creo que seguramente la deben haber seguido. De hecho nosotros encontramos algo en algún momento, unas fotos de un viaje que hizo a Paraguay. Eso estaba en la agencia", confirmó la ex interventora de la AFI.

El espionaje en el gobierno de Cambiemos le produjo un daño irreparable a mi familia.#MESAZA @mirthalegrand — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 16, 2022

El último sábado, Carrió contó que fue espiada durante la gestión de Cambiemos. "Me hicieron un año terrible a mí y a mi familia. Fue algo irreparable", señaló la ex legisladora en el programa de Mirtha Legrande. Por esas actividades, culpó a los entonces directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y al ex canciller Jorge Faurie, a quien señaló como responsable de haber ordenado un seguimiento sobre el hijo de la fundadora de la Coalición Cívica.

"Todo lo que encontramos en la AFI lo pusimos a disposición de la Justicia. Se hicieron las denuncias pertinentes. La mayoría de las presentacionesreferían al espionaje ilegal. Lamentablemente, todas cayeron en (los tribunales federales) de Comodoro Py. Ahí están durmiendo", lamentó Caamañao. Y en ese sentido, remarcó: "El macrismo se dedicó al espionaje ilegal a través de la AFI y fue prácticamente lo único que hicieron en este organismo".

En el análisis de Caamaño, que estuvo al frente de la AFI hasta la designación de Agustín Rossi, no cabe duda de que, en caso de que el macrismo se imponga en las elecciones del próximo año, este mismo sistema de espionaje ilegal volverá a montarse. “Si gana Macri, la AFI volverá a ser un lugar de espionaje. Lo lleva encima. Lo hizo cuando fue jefe de Gobierno porteño. No puede existir sin hacer espionaje. Siguió a organizaciones sociales y periodistas. No le hace asco a nada”, aseveró.

“Tenemos un Poder Judicial que no da justicia. La corporación judicial se dedica al lawfare, no a impartir justicia, que es para lo que debería estar. Esto puede incluir a la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta”, concluyó Caamaño.