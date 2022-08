En un acalorado discurso que fue visto por miles de personas a través de distintos medios de comunicación y redes sociales, la vicepresidenta Cristina Kirchner de Kirchner disparó con munición gruesa y mostró más de cien mensajes que comprueban la relación de “familiaridad” entre José López, exsecretario de Obras Públicas, más conocido por el escándalo de los bolsos en el convento, y el empresario Nicolás "Nicky" Caputo, quien tiempo atrás era definido por Mauricio Macri como un “hermano de la vida”.

Por su parte, la dirigente del Frente de Todos sacó a la luz los chats entre López y el empresario del rubro de la construcción que curiosamente fueron omitidos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el juicio por la causa Vialidad (habían sido introducidos por la acusación para mostrar la supuesta relación entre José López y Lázaro Báez, aunque había tres mensajes entre ellos).

“Mi sorpresa, cuando ingreso a las nueve páginas, es que el que sería socio mío tiene un solo mensaje que es el del 8 de octubre de 2014, otro en julio del 2015 y el último de diciembre de ese mismo año" lanzó.

Luego contrastó con la catarata de chats entre López y Caputo: "Me encuentro con que Nicolás Caputo, 'Nicky', el empresario de la construcción, el 'hermano de la vida' de Macri, tuvo un trato mucho más cercano con José López" dijo, en referencia a las conversaciones que mantuvieron entre 2013 y 2015.

“Esto debería ser un escándalo” sintetizó y recordó el derrotero de la investigación que derivó en la condena a José López: “Cuando encuentran a Lázaro Báez revoleando los bolsos, recae en Rafecas. Las investigaciones no fueron suficientemente profundas en el único caso de corrupción comprobado" advirtió e ironizó: "El fiscal Luciani dijo que estuvo meses mirando los papeles y ¿no vio esto?" expresó.

En tanto que remarcó: "¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado por los fiscales y el juez? ¿Cómo investigaron esto?", arremetió Cristina y sentenció: "Entre gallos y medianoche incluyeron la causa del bolso de López en el expediente. ¿Nadie lo investigó?".

Durante su exposición, repasó los diferentes mensajes referidos a cuestiones vinculadas con las licitaciones de la obra pública – en especial se detuvo en los chats sobre la obra de soterramiento del tren Sarmiento- pero también en las comunicaciones de cercanía entre ambos como saludos por el día del amigo o reuniones familiares.

En su argumentación, Cristina Kirchner se preguntó: “Por qué no investigaron el origen del dinero de López (…) Se juntaban todos a cenar pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”, dijo en referencia a un chat en el que acordaban para juntarse “a cenar los 6”.

"La que me siento muy boluda soy yo", expresó en alusión a otro de los mensajes : "¿El fiscal Luciani no vio esto? Dice que estuvo meses viendo la causa y comparte vestuario con Caputo cuando va a jugar a Los Abrojos ¿será por esto que no lo ha llamado?", agregó, en alusión a las imágenes en las que se ve al fiscal en la quinta de Mauricio Macri a la que acudía para jugar al fútbol.

"Eran ellos los dueños de esos u$s9 millones que le habían pagado a López, no tengo dudas" dijo y aseveró: "Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón. Sale la pus de ustedes, los macristas", concluyó.