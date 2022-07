El ex presidente Mauricio Macri quedó expuesto durante una recorrida por el conurbano bonaerense cuando quiso mostrarse cerca de los vecinos, pero pasó un mal momento con una persona enojada por su gestión entre 2015 y 2019.

La incomoda situación, que fue filmada por una testigo que viralizó el video en redes sociales, ocurrió en medio de una actividad que llevaba a cabo el ex mandatario junto a dirigentes del PRO en la localidad de Ituzaingó.

En la escena se vio que Macri se acercó a un kiosco de diarios y revistas a saludar a quien lo atendía. Sin embargo, el hombre cruzado de brazos le dijo “acá no sos bienvenido” y lo dejó con el brazo extendido. “Yo no te doy la mano”, repitió ante la insistencia del ex mandatario.

“¿No? Bueno”, respondió Macri, que le dio una palmada en el brazo y continuó su camino hasta que, luego de dar varios pasos, la agregó: "Lo lamento por vos”.

Por su parte, otro transeunte que pasaba por el centro comercial del municipio junto a su hijo le gritó: "Si querés que te votemos danos de comer”.

“Danos de comer con la que te robaste, con eso danos de comer”, le insistió la mujer, mientras Macri continuó su camino junto a una comitiva de media docena de funcionarios.

Reaparición pública

En su primera aparición política en el marco de su regreso al país, luego de un viaje por Europa, Mauricio Macri pidió "retomar el rumbo iniciado en la década de los ‘90 y después en 2015".

Fue durante una entrevista a la prensa en la que hizo referencia al modelo económico que llevaría a cabo en caso de ser reelecto.

Además, cuestionó al Gobierno por su relación con el campo. "Ven al agro sólo como una fuente de dólares a la que exprimir, sin valorar su potencial científico, su capacidad para generar cadenas de valor y de inserción federal", señaló.