En medio de la pandemia del coronavirus, el campo sigue siendo protagonista de la arena política en el país. La discusión por la posible expropiación de la cerealera Vicentin -de Santa Fe- reavivó el enojo del sector con el gobierno de Alberto Fernández, luego de la intensa disputa por la suba de las retenciones.

Ahora, la rotura de silobolsas -donde se guarda la cosecha hasta que el productor decida venderla- sumó más tensión entre el oficialismo y la oposición.

Desde el Frente de Todos intentan bajarle el tono al tema. El lunes, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, recibió a los representantes de la Mesa de Enlace para transmitirles su repudio y repasar posibles medidas para frenar los hechos de vandalismo. Y ayer Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, anunció un proyecto de ley para endurecer las penas por estos delitos.

Hoy, la ministra reunió nuevamente al Consejo Federal de Seguridad. Además de repasar controles en las rutas por el coronavirus, el otro gran eje fue el pedido del agro para custodiar sus granos.

Disputa santafesina

Desde la oposición, en cambio, buscaron agitar la disputa. La diputada nacional por Santa Fe Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica, aseguró creer que "hay un trasfondo político" en los ataques, señalando que le resuta llamativo "el silencio del gobierno nacional y provincial" -en un dardo dirigido al gobernador peronista Omar Perotti.

Lehmann, junto a otro dirigente del espacio de "Lilita" Carrió -Luciano Bugallo- estuvo en cada una de las asambleas que productores realizaron a la vera de la ruta cuando exigían a la Mesa de Enlace un lock out por la suba de retenciones -algo que no sucedió-. También encabezó el "banderazo" del 20 de junio contra la expropiación de Vicentín: "en mi país, la propiedad privada se respeta", disparó.

Ayer, apuntó directamente contra el peronismo. "Creemos que podría haber un trasfondo político e ideológico. Se dan los hechos todos juntos, en distintos puntos, con el mismo mecanismo y silencio del gobierno. Despierta sospechas", aseguró a radio Cadena 3 de Córdoba.

Del otro lado recogió el guante el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín. De fuerte impronta kirchnerista, no apaciguó los ánimos: "Todo esto es un gran verso montado por Clarín; no me cabe ninguna duda. Esto se inscribe dentro del marco de una campaña realmente grande", aseveró.

Para Sain, "hay sectores de la oposición que están buscando frente al gobierno nacional cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización; no tengo ninguna duda de eso", insistió. "Los silobolsas están todos asegurados con lo cual acá no hay un pobre productor víctima de grupos políticos que no existen. Todo esto es un gran verso", agregó.