Tras la presentación del programa "Cooperativa en marcha" por parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología provincial, Augusto Costa, se mostró conforme y sostuvo que "es un programa muy amplio que va a permitir a miles de cooperativas de la provincia que puedan tener recursos para transitar este momento tan difícil".

El acto tuvo lugar en la empresa Galaxia de la localidad bonaerense de Florencio Varela, y contó la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro Augusto Costa y el intendente local, Andrés Watson, entre otros funcionarios.

Asistencia para cooperativas

Costa le comentó a Crónica HD que "es un programa muy importante que anunció el gobernador Axel Kicillof, donse se dispone de un fondo de 145 millones de pesos, que era un fondo que por ley se debía utilizar para las cooperativas, para el impulso dels ector, pero que en los 4 últimso años con el gobierno de Vidal (María Eugenia), no se había fondeado por no haber recursos y nosotros lo estamos recuperando, restituyendo y disponiendo al servicio de las cooperativas bonaerenses para diferentes líneas de crédito de aportes no reembolsables, también para trabajar en asistencia técnica y desarrollo de la actividad cooperativa. Es un programa muy amplio que va a permitir a las miles de cooperativas de la provincia , que puedan tener recursos para transitar este momento tan difícil".

Consultado sobre las cooperativas "cerradas", el funcionario agregó que "hay un problema con los registros en la provincia que no me permite dar precisiones, pero así como desaparecieron más de 30 mil PYMES en el país, también desaparecieron cooperativas, que es un sector muy resistente incluso en este tiempo difícil como es en un año de pandemia. Se crearon 63 nuevas cooperativas en la provincia, es una salida para cuando los empresarios dejan empresas a la buena de dios, que los trabajadores se asocien y sigan con el trabajo".

Temporada de verano

Con relación a la temporada, Costa sostuvo que "vamos a tener temporada que es una buena noticia porque había certidumbre con respecto a la evolución de la pandemia. Tenemos que seguir día a día con la situaciónd el coronavirus en nuestra provincia, que será una temporada atípica. Para poder viajar el turista tendrá que contar con una aplicación similiar a CUIDAR, que nos va a permitir tener información del flujo de turismo para que los intendentes validen por ingreso de turistas y evitar una situación en la cual haya mucha gente que ponga en riesgo el sistema sanitario, y que todas als actividades se realicen con los protocolos para cuidar la salud de la gente".

Finalmente y al cumplirse 10 años de la desaparición física de Néstor Kirchner, Costa dijo que "para nosotros Néstor Kirchner es un referente y significa que podemos recuperar la política para lo que sirve, para trasnformar la sociedad en un sentido en que se priorice a los que menos tienen, para que se haga una distribución más justa del ingreso, a que haya más participación. Hoy lo recordamos con todo el corazón y cariño que le dió al pueblo argentino y es un día especial para nosotros".