A no descontrolarse Con una flexibilidad de poca dimensión se extendió la cuarentena. Será hasta el 3 de agosto y se sumarán en el AMBA nuevos servicios. Los tres conductores de la lucha contra el coronavirus -el presidente Alberto Fernández y los mandatarios de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof- coincidieron en dar más movilidad, “pero con la mayor responsabilidad”.

Atención: “Estarán a la expectativa de cualquier descontrol y de allí en más se cerrarán todas las puertas de flexibilizaciones”, declaró el jefe de Estado. Las autoridades felicitan al pueblo por su comportamiento en esta cuarentena, pero fijaron la mira en este concepto que es la verdad pura: “Hay virus, no hay tratamiento y (levantando la voz cuando dijeron las últimas palabras, que ponemos con mayúsculas) NO HAY VACUNA”.

.

Kicillof, con voz firme, dijo: “Nosotros los vamos a cuidar, pero ustedes tienen que ser responsables y cubrir todos los protocolos”.

La cabeza del comentario dominical se inicia con los más trascendentes en el mundo y a continuación una serie de noticias, algunas casi confirmadas y otras que se hacen aceptables, otros menos aceptables y finalmente, algunas tan insólitas que sólo pueden circular entre los “especuladores” de la noticia. Recorra Intimidades en toda su extensión y después me cuenta.

Plan pospandemia

Explicaron los tres gobernantes todos los prolegómenos del nuevo protocolo y después comenzaron las preguntas. Sólo cuatro. Había algunos gobernadores. En un momento alguien preguntó acerca de “cómo se maneja este drama de la enfermedad en relación con las negociaciones con los bonistas”.

Hubo un silencio de sorpresa del Presidente, quien se limitó a decir: “No tiene nada que ver una cosa con la otra”. Sin embargo, considerando que la pregunta era destinada a la economía y la grave situación que atraviesa el país, le respondió -mientras extendía los brazos hacia donde estaban sentados los gobernadores Rodríguez Larreta y Kicillof-: “En poco tiempo más iniciaremos el plan de la pospandemia, al que se sumarán todos los mandatarios del país”.

.

De esa manera el jefe de Estado anunciaba la preparación del programa que les dará vida a obras de gran importancia para el crecimiento de la República en toda su estructura. Dicen que en dos semanas más serán invitados sectores de las fuerzas vivas para trazar una tarea ardua que tendrá como único fin “poner el país de pie”.

El Presidente contó por lo bajo que “esto lo vamos a realizar todos unidos, teniendo en cuenta que en este momento estamos todos unidos”. Habrá una próxima reunión de gobernadores, sea virtual o personal, para dar el toque inicial al trazado del plan.

De todo un poco

Nosotros escribimos y ustedes leen. Después “todos, todas y todes” sacamos nuestras conclusiones. Sale el rumor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el presidente.

Aparece un rumor que dice: “Lo presiona constantemente”; después: “Todas las designaciones las hace la vice y el Presidente sigue con su diálogo”. -Hablando de diálogo, el otro día, esto está confirmado, el Presidente dijo: “Yo soy dialoguista y nadie me va a cambiar”. ¿Se enojó? Seguimos-. Y así sucesivamente surgen una serie de versiones, rumores y todo cuanto se le ocurra. No vamos a decir que todos son “bla bla”, pero los especuladores de la noticia “te la venden”.

Lo que sucede, explicaba hace algún tiempo un hombre muy allegado al gobierno, que por otra parte ocurre en todos los gobiernos, es que los disensos son para discutir, dialogar, enojarse, pero siempre manteniendo la calma y admitiendo que alguna vez “el otro tiene razón”.

Axel, el gobernador, se reunió con los poderosos de los gremios. Y qué potentes: Hugo y Pablo Moyano; Héctor Daer, Roberto Baradel, Juan Pablo Brey, Pablo Biró, Pablo Micheli, Héctor “Cachorro” Godoy, Sergio Palazzo y Gerardo Martínez.

.

Mamita, qué equipo. A uno se le saltó la cadena de tanta euforia por los nombres: “Sólo”. Ah, mirá qué vivo. Uno camina por todos lados -cuando puede- y se encuentra con muchos amigos y conocidos. Intercambia informaciones, cuando tiene. Es bueno eso.

El otro día uno me contó que había visto a Roberto Lavagna con un grupo de personas. “Por la cara, eran expertos en la materia”, dijo el amigo y aludió a una exposición que el conocido economista dio en ese lugar. Ah; ahí dijo otra vez, cortante: “No me voy a sumar al gobierno”. Por ahora no va. Bronca contra Mauricio Claver Carone en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Un grupo de ocho ex cancilleres repudió al mencionado bancario, a quien le llaman el “halcón”. Lo que sí, para ese puesto se menciona el nombre de un hombre brillante de Argentina: Gustavo Beliz. Hombre claro y de gran talento. Hay mucho más, pero no hay más espacio. Prometemos. ¿Saben por qué hay más? Porque vale todo. Trataremos, como siempre, de estar más cerca de hechos que de especulaciones.

Lo recordaremos

En Intimidades y “algo más”, todo tipo de noticias. Vale. Sean políticas o de otro género. La noticia, cuando es noticia, es siempre noticia y basta. Esta es una muy triste y sensible. Tiene que ver con el fútbol. Mario Silvio Marzolini, uno de los más grandes jugadores de fútbol de la Argentina que trascendió nuestras fronteras, murió el viernes.

Jugó en Boca Juniors, tras ser transferido por Ferrocarril Oeste, y allí quedó hasta el fin de sus días. Un jugador exquisito, talentoso, de una elegancia total y de educación remarcable. Recuerdo que junto con Jorge Conti, Julio Ricardo, Alfredo Di Salvo y otros colegas lo vimos entrar en la Casa Rosada para solicitar en épocas pasadas su autorización a fin de comentar fútbol en una radio. Lo vi jugar -hablo en primera persona- desde que comenzó hasta que terminó.

.

Fue uno de los pocos zagueros, como se decía antes, que “paró” a Garrincha, un puntero (wing) brasileño de extraordinaria capacidad. No lo pudo gambetear más y la cosa fue al revés. Marzolini fue un jugador fuera de serie y de una bondad solemne. Hoy este gran valor del fútbol se fue, pero quedará en nuestro recuerdo. No hay que ser de Boca para mencionarlo en el tiempo.

Un agregado más: en estos días de tanta pena por lo que ocurre en la Argentina y en el mundo, un pronto restablecimiento para ese gran profesional, Cacho Fontana, que se contagió del virus: que se recupere rápido.

“Aúllan de hambre”

El Presidente se verá el martes próximo, si es que no hay ningún inconveniente, frente a los poderosos de Wall Street (“los lobos aúllan de hambre”) para decirles que les paga,. Alberto Fernández difundirá un discurso “moderado”, y será un mensaje concreto donde señalará que la Argentina quiere pagar lo que debe, “pero dentro de condiciones donde el pueblo no sea perjudicado bajo ningún aspecto”.

El evento está organizado por la comunidad financiera internacional Susan Segal. Según la información dada a conocer por la organización, Fernández afirmará que esta es la última propuesta de pago y que la Argentina ya mejoró sustancialmente la oferta.

.

Según informes obtenidos en la Casa Rosada, en sectores donde está el jefe de Gabinete se hacen reuniones y reuniones en torno a este encuentro para establecer un hilo coordinado con lo que manifiesta el mandatario. Según lo escuchado, habrá conferencia de prensa, harán muchas preguntas y algunas de ellas, de acuerdo con ciertos rumores que circulan, requerirán de la opinión presidencial, si el gobierno de Alberto y Cristina está de acuerdo o no.

Cuando hay este tipo de conferencias de orden internacional siempre surgen esas preguntas que sacuden a los protagonistas. Nuestro próximo encuentro el domingo venidero, en estas mismas páginas, y quizás allí podamos anticipar algún detalle de la creación definitiva -alguna vez será- del Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta que el otro día, en una reunión de gabinete, se nombró el mencionado organismo.

Mañana, Feliz Día del Amigo, pero a no abrazarse, a no besarse y a estar a buena distancia y cuidarse. De cualquier manera, un beso al aire en estas circunstancias tiene el mismo valor que el directo. El cariño hacia quien sea que tenga la misma calidez. Felicidades.