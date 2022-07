El trámite para autorizar un aumento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata cumplió el primer paso, debido a que la concesionaria estatal Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) presentó en audiencia pública el nuevo esquema tarifario, que contempla un incremento del 39% en promedio. Y fue aprobado.

En esa reunión, concretada el viernes último, participaron también autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y la Defensoría del Pueblo de la provincia.

AUBASA emitió un tuit durante esa jornada con el nuevo cuadro tarifario y precisó que "comenzará a regir a partir de la semana próxima".

Nuevo cuadro tarifario de peajes de la Autopista Buenos Aires - La Plata tras la audiencia pública realizada por el @MInfraPBA. Comenzará a regir a partir de la próxima semana. pic.twitter.com/hWvlfmUOru — AUBASA - Autopistas (@AU_BA_SA) July 8, 2022

No obstante, a los efectos de la práctica, no es así porque la suba debe ser refrendada por un decreto provincial. Y, según fuentes consultadas por Clarin.com.ar, el Gobierno bonaerense evitará emitirlo durante receso escolar próximo, para no impactar en el presupuesto de los turistas que elijan a la provincia de Buenos Aires como destino durante las vacaciones de invierno.

El valor de los tickets de peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata está congelado desde abril de 2019. En los puestos de Dock Sud/Hudson/Gutiérrez/Villa Elisa, que en sentido a provincia se paga $33 en horario normal y $42 en el pico (de 17 a 20), cuando se apruebe el nuevo esquema se pasará a abonar $50 y $60 respectivamente. Las motociclistas, por su parte, pagarán $30 en horario normal y $40 en el pico.

Este viernes en La Plata, con la presencia de autoridades del @MInfraPBA, la @DPNArgentina y la empresa @AU_BA_SA, se realizó la audiencia pública para abordar la actualización del cuadro tarifario de peajes de la Autopista Buenos Aires - La Plata. pic.twitter.com/gWX8lWbE4a — AUBASA - Autopistas (@AU_BA_SA) July 8, 2022

En tanto, un automóvil que transite los 55 kilómetros que unen a la ciudad de La Plata con la Capital Federal abonará $100 en horario normal y $ 120 en el pico. Hasta ahora, ese viaje cuesta $ 66 y $ 84 en cada categoría.

Según indicó AUBASA, los aumentos "tienen por objetivo garantizar la operatividad de la empresa y sus correspondientes actividades, en pos de mejorar la transitabilidad y seguridad vial en la autopista".

Por su parte, el presidente de la compañía estatal bonaerense, Ricardo Lissalde, en un comunicado difundido en el sitio Gba.gob.ar sostuvo: “Buscamos que la suba de la tarifa afecte lo menos posible al bolsillo de las personas que todos los días circulan por la autopista, teniendo en cuenta que el último ajuste fue en abril de 2019”.

¿Cuál es el nuevo cuadro tarifario para la Ruta 2?

Según está programado, este miércoles se hará la audiencia pública para exponer los argumentos de la modificación tarifaria para otro de los corredores que administra AUBASA: la autovía 2. También está previsto una suba del 39%, según dijeron desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense.

De esta manera, en la ruta 2 el precio para los automóviles pasaría de $120 a $167 en cada tramo, en cada uno de los puestos (Samborombón y Maipú). Y la tarifa bonificada, de $ 100 a $ 139.