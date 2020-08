La fase actual del aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) termina el 31 de agosto y el Gobierno porteño busca avanzar a la etapa 3 del plan de reapertura de la ciudad que incluye a los comercios gastronómicos con espacio de atención al aire libre, según como siga la situación epidemiológica que en los últimos días muestra "una cifra alta de contagios diarios, pero estable".

Así lo sostuvo hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. El reporte sanitario de esta semana será clave para las decisiones que se tomen en Olivos respecto a la próxima "fase" en la extensión del aislamiento social por la pandemia del coronavirus que arrancará el 1 de septiembre.

.

En la agenda de reuniones que mantendrá al respecto el presidente Alberto Fernández en Olivos, se anotó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para este viernes. Aunque aún no se confirmó si no será antes. Larreta insistirá con algunas solicitudes que le quedaron pendientes a mitad de agosto, entre las cuales se encuentran los bares y restaurantes, cerrados desde marzo para la atención presencial. Sólo funcionan con delívery y el "take away" actualmente.

.

En la Ciudad se muestran con cierto optimismo respecto de la curva de casos y buscarán avanzar también con otras iniciativas que incluye la etapa 3 de su plan de reaperturas. Actividad física libre, reuniones sociales al aire libre de hasta 10 personas (según dejaron trascender desde el Ministerio de Salud de la Nación, es la que tiene menos chances de aprobación), culto de eventos religiosos, mayor apertura en las obras de construcción y atención médica para lo que no sea tratamientos.

Campaña "Sillas al revés"

Hasta el momento, los comercios que han logrado levantar sus persianas (que constituyen más del 90% en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires) sólo pueden trabajar de lunes a viernes y sin atención en mesas.

Haciéndose eco de la campaña "Sillas al revés", que impulsan cientos de bares y restaurantes del país, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) solicitó hoy la extensión de la apertura comercial para los días sábados así como la habilitación de mesas en las calles para bares y restaurantes como parte de un esquema de recuperación paulatina de la actividad económica de la Ciudad.

Mientras el país pierde el 20% del trabajo, nosotros el 75%. Cada día se cierran 90 locales gastronómicos. Así y todo nos siguen cobrando impuestos como si nada.



Siempre estamos para vos, ahora te necesitamos.https://t.co/YBxLZPFAvW ayudanos a que actúen. No más #sillasalreves — sillasalreves (@sillasalreves) August 22, 2020

"Creemos que en esta coyuntura de fuerte retracción de ventas, si se les permite abrir los sábados lograremos apuntalar todavía un poco más al sector", señaló Fabián Castillo, presidente de FECOBA.

El promedio de facturación en los Centros Comerciales barriales no logró aún superar el 40 por ciento con relación a un día normal prepandemia, detalló la entidad tras una reunión del Comité de Crisis, que reúne a diferentes sectores del tejido Pyme de la ciudad.

.

"El movimiento de bares y restaurantes Sillas al revés que lidera el empresario Marcelo Salas viene planteando seriamente una problemática que urge atender", manifestó Castillo, al tiempo que recordó las demandas del sector como "rebaja del IVA al 50 por ciento, ATP hasta marzo, reducción de aportes y contribuciones y exención de Ingresos Brutos por seis meses, entre otros".

El titular de Fecoba agregó que "con protocolos claros y medidas sanitarias cumplibles, los bares y restaurantes pueden empezar a retomar su actividad y de esta manera evitar que sigan cerrando".

¿Cómo será el protocolo para bares y restaurantes?

Como ya se aplica en algunos distritos bonaerenses que habilitaron los comercios gastronómicos, los locales deberán incluir en la ciudad un menú virtual para que las personas puedan hacer su pedido vía teléfono celular o a través de sistemas que sean implementados en cada local. Esto tiene como premisa evitar la manipulación de cartas físicas, y disminuir al mínimo el contacto físico con el personal. También, respetar el distanciamiento entre mesas (aún al aire libre o en terrazas) y la desinfección constante de mesas y sillas entre cada salida y entrada de nuevos consumidores. Además, deberá promover el pago digital.

Para el personal de atención, continuará como hasta ahora, bajo las medidas de seguridad y sanitarias ya conocidas: utilización de tapabocas, desinfección y la colocación de productos sanitizantes para la limpieza de manos, como alcohol en gel.