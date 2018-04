El empresario gastronómico Luis Barrionuevo, dijo a la salida de la sede partidaria de Matheu 130 que "el compañero Gioja se ha encerrado en una oficina" y que va a "pedir el desajolo a la Justicia" al tiempo que confirmó que acababa de "asumir la intervención"

"No venimos a pelearnos con nadie”, afirmó Barrionuevo en referencia al diputado y ex gobernador por San Juan.

El diálogo con la prensa tuvo lugar minutos más tarde de su entrada al edificio, al que llegó custodiado por un grupo de afiliados gastronómicos que lo recibieron al grito de “¡Perón, Perón!”.



Por último, consultado por los periodistas, dijo que la intervención del partido era necesaria ya que “estaba en acefalía” y aclaró antes de retirarse: “En estos momentos el interventor según la justicia soy yo”.

Gioja no reconoció la intervención de Barrionuevo y negó haberse “atrincherado” en el PJ

El ex presidente del PJ, José Luis Gioja, aseguró que no reconoce como inteventor del partido Justicialista a Luis Barrionuevo y que tampoco se encuentra encerrado en una oficina de la sede de calle Mathieu, como advirtió el gastronómico.

"La verdad es que no me suena (que Barrionuevo sea el intenventor), al presidente lo decide el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe. No entendemos el por qué de esto", sostuvo Gioja en declaraciones a la prensa.

Al hacer referencia al nuevo cargo de Barrionuevo, señaló que la intervención judicial no dice el documento de identidad del empresario gastronómico; que el dirigente gremial "está afiliado a un partido provincial de Catamarca" y que además esta miércoles "va a haber una apelación" al fallo que dispuso la intervención.

Por último, Gioja denunció que el presidente Mauricio Macri, está detrás del fallo de María Servini de Cubría: "Creemos que hay una intromisión del señor Macri y sus colaboradores del PJ".