En las últimas horas, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, reiteró que “el desafío" del Gobierno nacional "es transformar los planes sociales en trabajo” y adelantó que “unos 250 mil beneficiarios" de estas prestaciones van poder compatibilizar estas ayudas con acciones que realicen en actividades vinculadas a las cosechas.



“Los productores nos contaban que perdieron el 30 por ciento de la cosecha por no tener mano de obra. Se hizo un estudio y en la cosecha hay unas 250 mil personas que son beneficiarios de planes sociales como Potenciar Trabajo o Asignación Universal por Hijo (AUH). Entonces, esas personas van a poder compatibilizar el plan social con el trabajo”, dijo Zabaleta en diálogo con El Destape Radio.

Las declaraciones de Juanchi Zabaleta se dieron en una entrevista radial.

Asimismo, el flamante ministro adelantó: "puedan trabajar y mantener ambos. Tenemos el desafío enorme de transformar los planes sociales en trabajo".



Por otra parte, el exintendente de Hurlingham aseveró que “los movimientos sociales son parte de la reconstrucción de Argentina” y que “no se puede pensar la reconstrucción del país en función de una lista o un proceso electoral”. Al analizar la situación social y económica agravada por la pandemia de coronavirus, Zabaleta reconoció que “hay una situación compleja” porque “los 10 millones de personas que necesitan del Estado para comer no eligieron eso”, ya que “nadie eligió no trabajar y ser pobre".



“El objetivo es reducir la cantidad de personas que necesitan del Estado para comer a través del trabajo, pero si un ciudadano necesita ayuda del sector público, allí estaremos. La paz social no está en riesgo de ninguna forma. El presidente Alberto Fernández está trabajando, tomando decisiones todos los días, para poner Argentina de pie. Estoy convencido de que se viene la recuperación económica”, apuntó.

Durante la entrevista radial, el exintendente peronista apuntó contra el expresidentea quien definió como “, del sistema laboral”. "Hay que fortalecerse para que el modelo de país que representa Macri no vuelva nunca más", subrayó.Por último,y el precio de los alimentos”, por lo que manifestó que “los formadores de precios de los alimentos tienen que ser más solidarios en esta etapa y el Gobierno debe explicárselos".