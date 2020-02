La ministra de Seguridad Sabina Frederic aseguró que "se saldaron" las diferencias con su par bonaerense, Sergio Berni, en el marco de la extensa reunión que ambos mantuvieron en la sede de la Gobernación, mientras que el ministro provincial dijo que el distrito "comenzará a coordinar sus acciones con las fuerzas federales que están en el territorio".



"Vamos a establecer nuestros parámetros, pero no vamos a imponer una política de seguridad nacional sino construir una política de seguridad federal, vinculada con las problemáticas provinciales", aseguró la ministra en diálogo con la radio online FutuRöck, donde confirmó que, como resultado del encuentro, se firmó un convenio entre Nación y provincia de Buenos Aires en materia de seguridad.



"Hablamos casi tres horas y llegamos a un acuerdo", por lo que la situación de las fuerzas federales en el territorio bonaerense "es un tema saldado", relató la funcionaria.



Por su parte, Berni, en diálogo con la FM Radio con Vos, también confirmó que "se llegó a un entendimiento" y apuntó que "la provincia empezará a coordinar sus acciones con las fuerzas federales que están en el territorio".



Frederic, en tanto, detalló que, con la provincia de Buenos Aires, se seguirá "el modelo de Santa Fe, con algunas diferencias por el tamaño de la provincia y porque, también, hay muchos más efectivos federales", pero -afirmó- "será una mesa conjunta para coordinar acciones en forma semanal".

Respecto del debate público mantenido con Berni, Frederic sostuvo: "No tuve ningún cruce, creo que vino del lado de él, porque tenemos diferencias y estilos distintos".



"En el fondo no hay grandes diferencias en materia de pensar la Seguridad: tenemos distintos estilos de conducción pero eso no importa porque lo importante es la responsabilidad que nos otorgaron y debemos responder a eso y a las necesidades de la gente", aclaró.



De esta forma, hizo referencia a la carta que la semana pasada recibió de Berni -y que el lunes último trascendió a la prensa-, en la que el ministro de Seguridad bonaerense le solicitaba a Frederic que retirara de la provincia a las fuerzas federales y criticaba al proyecto de comando conjunto de las fuerzas, impulsada desde la cartera nacional.