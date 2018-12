La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, se sumó a las numerosas mujeres que decidieron contar los abusos que sufrieron y recordó que "sufrí abuso sexual intrafamiliar entre los 11 y los 12 años. Tardé mucho en hablarlo hasta con mi propia familia porque pensé que no me iban a creer. Sólo pude superarlo por la intervención de mi abuelo materno, a quien sí pude contarle porque me unía con él una relación muy especial".

En un crudo testimonio, describió cómo la afectó el abuso y pidió que nadie dude de los relatos de las mujeres que pueden contar lo que debieron padecer. Para la mandataria, "siempre alguien piensa si los hechos habrán sido tan así o uno mismo se siente culpable pensando si a lo mejor provocó una situación en el otro. Es absurdo y terrible, pero sucede. El descreimiento es inherente a las denuncias de abuso", advirtió en una entrevista con la agencia Télam.

"Leo muchos reportajes de mujeres famosas abusadas y algunas dicen que llegaron a ser lo que son producto del aprendizaje y de la situación que les tocó vivir. La verdad que en mi caso no es así. A mí me arruinó la vida. La vida sexual, la formación de una pareja. ¿O por qué me focalizo tanto en mi trabajo? Bueno, porque de alguna manera me cuesta construir en lo afectivo. Uno queda afectado, quiera o no quiera, y por más que transcurra el tiempo", agregó.

A diferencia de la mayoría, Bertone dijo que desistió de hacer la denuncia judicial y lo explicó: "Por más que yo soy abogada y conozco el sistema penal, a mí no me resolvería nada una condena. Como soy creyente creo más en la justicia divina. Pero eso en mi caso. Entiendo que se pida la detención de los abusadores, sobre todo de aquellos que reinciden una y otra vez".

Caso Marino

Este jueves, en tanto, declaró en cámara Gesell Claudia Guebel, la mujer que denunció al senador nacional por La Pampa Juan Carlos Marino por abuso. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación, ordenó las medidas de prueba que habían sido solicitadas por el fiscal Federico Delgado -que imputó al legislador-, citó a nuevos testigos y pidió informes al Senado.

Además de Marino, la trabajadora denunció a Pedro Fiorda, jefe de despacho del senador radical, y a Juan Carlos Amarilla, que se desempeña como asesor en el despacho del diputado Alfredo Olmedo.