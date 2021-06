El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, opinó este martes que es "bastante patética y triste" la imagen que dan desde Juntos por el Cambio, al "pelearse todo el tiempo en la televisión por las candidaturas en el marco de una interna fuerte y feroz", de cara a las elecciones legislativas de este año.

"La imagen que dan es bastante patética y triste en un contexto en que la gente está preocupada por la economía y la pandemia", consideró el funcionario bonaerense durante una conferencia de prensa que encabezó en la sede de la gobernación, junto con el ministro de Salud, Daniel Gollan. Así, Bianco se refirió a la discusión que existe actualmente en la coalición opositora en torno a las candidaturas de cara a las PASO y a las elecciones legislativas.

La interna de Juntos por el Cambio

Esto se debe a que el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, pretenden que la dirigente encabece la lista de la Ciudad y que la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se postule en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en el sector

alineado con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, buscan que la primera figura de la nómina de CABA sea algún o alguna dirigente con un perfil más moderado que la ex ministra de Seguridad y no descartan una interna de Vidal contra la presidenta del PRO.

.

En ese contexto, Bullrich planteó que la indefinición en cuanto a lo que Vidal hará para las próximas elecciones "no ayuda a Juntos por el Cambio" y la ex gobernadora le contestó que la definición de candidaturas puede esperar.

Al respecto, Bianco analizó que " Juntos por el Cambio se encuentra en una campaña política abierta, en lo que parece una interna fuerte y feroz" y expuso que, en cambio, el gobierno nacional y el Frente de Todos no están en campaña política.

"A diferencia de Juntos por el Cambio, nuestra fuerza política y nuestro gobierno están en campaña de cuidado y de vacunación", explicó el jefe de Gabinete bonaerense y analizó que, desde el Poder Ejecutivo, también se impulsan "medidas de sostén económico y social para la población" en medio de la crisis derivada de la pandemia.

.

De ese modo, Bianco pidió "responsabilidad" a los principales referentes de Juntos por el Cambio, que -dijo- "se la pasan en la televisión y la radio hablando de internas y poniendo palos en la rueda al Gobierno".

"No se puede estar todo el día peleándose y diciendo 'quiero ser candidato acá en la provincia', 'pero yo canté pri en Capital', como dicen los chicos. A la gente no le interesa eso", planteó Bianco.