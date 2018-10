El juez federal Claudio Bonadio hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli y ordenó la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, en el marco de la causa sobre presunto pago de coimas en la obra pública.



La orden del magistrado alcanza también a Elizabeth Municoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert y Perla Puente Resendez y pidió la captura internacional de Carlos Temístocles Cortez. Se trata de las cinco personas investigadas como presuntos testaferros de Muñoz, ex secretario de Kirchner hasta 2009.



El ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, habían señalado a Muñoz como el hombre que recibía bolsos con dinero, supuestamente destinado a la familia Kirchner.



El fiscal Stornelli había pedido el último viernes la detención de Carolina Pochetti a la par que solicitó congelar sus cuentas y bienes en el exterior por 70 millones de dólares, luego de que el día anterior la Cámara Federal anulara un fallo del juez de primera instancia Luis Rodríguez, quien desestimó las medidas de Stornelli y otorgó la eximición de prisión a Pochetti, a quien a su vez obligó a pagar una fianza de 10 millones de pesos.



Además, el jueves último, la Sala II de la Cámara Federal hizo lugar a una queja del fiscal Stornelli y habilitó las medidas que habían sido solicitadas. Tras el fallo, Stornelli insistió con la detención de Pochetti y de las otras cinco personas señaladas.





LEÉ TAMBIÉN: Cuadernos: Mindlin negó haber pagado sobornos / Embargan cuenta de Wagner con 20 "palos verdes"